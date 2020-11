Bolnice su dobile uputstvo da se spreme za vakcine u naredne tri sedmice: Prve doze idu najugroženijima iz ovih grupa

Šef fondacije fonda Nacionalne zdravstvene službe (Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust), Džon Findlej, održao je niz sastanaka sa direktorima bolnica širom Ujedinjenog Kraljevstva i tom prilikom rekao im da bi bolnice trebalo da se pripreme da prve vakcine protiv kovida-19 dobiju već za tri sedmice.

Te prve vakcine biće rezervisane za najranjivije grupe, poput štićenika domova za stare, ljude starije od 80 godina i medicinsko osoblje.

Findlej je objasnio i da su prvi koji će dobiti vakcinu upravo štićenici domova za stare, budući da oni čine 40 posto smrtnih ishoda u Ujedinjenom Kraljevstvu. Po svemu sudeći, vakcine će se davati u dva navrata, u razmaku od tri do četiri sedmice. Ljudi koji su primili i vakcinu protiv sezonskog gripa mort aće da sačekaju da prođe sedam dana kako bi primili i vakcinu protiv Kovida-19.

Već dugo se priča o tome da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo da ima vakcinu do kraja novembra, a državni vrh razmatra pripremu novih zakona kako bi se izbjegao scenario u kome vakcine moraju da prođu evropski proces odobrenja. Budući da se tranzicioni period Bregzita završava 31. decembra, to bi moglo da uspori stvari, te se radi na zakonima koji bi to ubrzali, piše “Žena“.

