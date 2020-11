Američki državni tajnik odbi priznati izbor Bidena

Na pitanje o mjerama koje je poduzeo State Department, ključno ministarstvo za nacionalnu sigurnost, kako bi olakšao tranziciju s ekipom izabranog predsjednika Bidena, Pompeo je spomenuo “glatku tranziciju prema drugoj Trumpovoj administraciji”

“Izbrojat ćemo sve glasove”, dodao je na konferenciji za novinare i garantiarao da su čelnici svijeta “svjesni da se radi o pravnom procesu koji traje”, prenosi “Radiosarajevo“.

“Svijet treba biti siguran da će biti uspješna tranzicija potrebna da State Department bude učinkovito operativan danas i učinkovito operativan s predsjednikom koji će 20. januara stupiti na funkciju”, nastavio je državni tajnik.

“Ovo ministarstvo je u potpunosti posvećeno garantirati da su izbori diljem svijeta sigurni, slobodni i pravedni, i dužnosnici (State Departmenta) izlažu život da to osiguraju”, inzistirao je ocijenivši “smiješnim” pitanje o Trumpovom stajalištu koje potkopava te napore.

Secretary of State Mike Pompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration."

(There will not be a second Trump administration.) pic.twitter.com/rw4rDmXO98

— The Recount (@therecount) November 10, 2020