Prva reakcija Bidena: Bit ću predsjednik za sve Amerikance

Biden je rekao kako će se uskoro obratiti naciji, a obratio se javnosti i putem Twittera:

“Amerika, počašćen sam što ste me izabrali da vodim našu divnu zemlju.

Posao koji je ispred nas će biti težak, ali obećavam vam ovo: Bit ću predsjednik za sve Amerikance – bilo da ste glasali za mene ili ne, prenosi “Faktor“.

Čuvat ću vjeru koju ste mi dali”, napisao je Biden.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020