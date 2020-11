U više američkih gradova izbili protesti nakon izbora, bilo je i hapšenja

U više američkih gradova nakon predsjedničkih izbora došlo je do protesta pristalica i republikanaca i demokrata, koji zahtijevaju da se glasanje zaustavi, odnosno pozivaju zvaničnike da “prebroje svaki glas”.

U New Yorku su hiljade prodefilirale pored ukrcanih luksuznih prodavnica na Petoj aveniji Manhattana, dok predsjednička trka i dalje traje, a glasački listići se broje u ključnim državama, piše Guardian, a prenosi Tanjug.

Scary…In downtown #Portland there are hundreds gathered in protest for #BlackLivesMatter and the current #USElections #PortlandProtests #TrumpvsBiden pic.twitter.com/mjn1WrKsrH

Kako prenosi USA Today, protesti su pretežno mirni ali je povremeno dolazilo do napetosti i uzavrelih emocija.

Snage reda prijavile su “veliku štetu” u Portlandu, a haos je zavladao i u dijelovima Michigana, ključne države u izbornoj trci.

Slični protesti održani su u najmanje šest gradova, uključujući Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis i San Diego.

Demonstranti su se okupili ispred vijećnice u Dallasu u Teksasu.

U Chicagu su demonstranti zahtijevajući potpuno prebrojavanje prodefilirali centrom grada i ulicom koja gleda na Trump kulu.

