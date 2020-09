Bajdena supruga grlila i ljubila, a evo šta je uradila Melanija

U SAD je sinoć održana prva predsjednička kampanja. Jedan od zanimljivih detalja je reakcija supruga dvojice kandidata, o čemu bruje društvene mreže.

Kandidatima Donaldu Trampu (Trump) i Džou Bajdenu (Joe Biden) nakon debate su se na pozornici pridružile njihove supruge.

Na snimku se vidi kako se Džil Bajden (Jill Biden) grli i ljubi svog muža.

S druge strane, Melanija je pokazala mnogo suzdržanije ponašanje. Ona je Trampa samo potapšala po ramenu, prije nego što mu je „dopustila“ da je uzme za ruku.

I ranije su se pojavljivali snimci na kojima Tramp pokušava uhvatiti Melaniju za ruku ali mu ona to ne dopušta.

Notice how Dr. Jill Biden hugs and kisses Joe Biden after the debate and Melania and Donald Trump barely touch. Can’t wait to elect true love back into the White House. #Debate2020 #PresidentialDebate pic.twitter.com/cgrNAvj2SW

— ✊🏾 ALL BLACK LIVES MATTER ✊🏾 (@flywithkamala) September 30, 2020