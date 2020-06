Ukinut policijski sat u New Yorku

Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio ukinuo je danas policijski sat u gradu, dan ranije nego što je bilo predviđeno, piše “Tanjug”.

Najavio je i da u gradu sutra počinje prva faza ponovnog otvaranja nakon restriktivnih mjera uvedenih zbog suzbijanja epidemije korona virusa.

Policijski sat je uveden zbog nasilja, pljačkanja i oštećenja imovine tokom protesta zbog ubistva Afroamerikanca George Floyda.

– Grad Njujork: Ukidamo policijski sat, odluka stupa na snagu odmah. Juče i prethodne noći vidjeli smo najbolje lice našeg grada – naveo je De Blasio na Tviteru.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020