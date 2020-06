Hapšenje mladog crnca u Australiji uplašio mnoge, slijedi isti scenario kao u SAD?

Na društvenim mrežama objavljen je snimak hapšenja tinejdžera u Novom Južnom Velsu, a na njemu se vidi kako policajac primjenjuje silu.

Zbog toga su ovlaštenja tog policajca ograničena i protiv njega se vodi istraga, prenosi Guardian.

Jedan od rođaka uhapšenog mladića, koji je inače pripadnik domorodačke zajednice, objavio je da je on bio u parku, koji je manje od 100 metara udaljen od njegovog doma.

Prema njegovim navodima, policija nije imala nijedan razlog da ga uhapsi.

Na snimku se čuje kako policajci razgovaraju sa grupom u kojoj je bio i ovaj tinejdžer, neposredno prije hapšenja.

Policajac je rekao: “Otvorite svoje uši”, na šta mu je neko odgovorio: “Ne moram da otvorim svoje uši, slomiću ti vilicu, brate”.

Policajac je onda počeo da hapsi mladića – nogom ga je sapleo tako da je pao, a ruke su mu stavili na leđa. Momak je udario glavom o pod od cigle.

Na snimku se čuje kako on jauče, a neko iz grupe negoduje.

Rođak mladića je rekao da je on odveden u policijsku stanicu prije nego što je odvezen u bolnicu.

Zadobio je modrice na ramenu, posjekotine na kolenu, licu i laktu i oštećeni su mu zubi. Srećom, ništa mu nije slomljeno.

“Oko pet sati posla podne policajci su patrolirali, te razgovarali sa grupom tinejdžera. Sedamnaestogodišnji dječak je navodno zaprijetio policajcu, prije nego što je uhapšen u odveden u policijsku stanicu”, navela je policija u saopštenju.

U Australiji strahuju da bi ovaj slučaj mogao da eskalira kao što se desilo u SAD nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda, prenosi “Fokus“.

Anyone who has seen this footage cannot be other than alarmed and sickened by it. I understand there is an internal @nswpolice investigation currently underway – I await the outcome with interest. @PatsKarvelas @abcnews pic.twitter.com/TsJGarTK31

— Dave Sharma (@DaveSharma) June 2, 2020