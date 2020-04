Indija ukida zabranu izvoza lijeka koji se koristi u liječenju COVID-19

Indija je objavila da će ukinuti zabranu izvoza pojedinih lijekova, među kojima je hidroksihlorokvin, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio odmazdom ukoliko u Sjedinjene Američke Države ne pošalje lijek protiv malarije, koji se koristi za liječenje COVID-19, prenosi Anadolu Agency (AA).

Anurag Srivastava, porptarol Ministarstva vanjskih poslova Indije izjavio je u utorak da su potvrđene dovoljne zalihe za potrebe Indije i da će izvozna ograničenja “uglavnom biti ukinuta“.

Bijela kuća se bori za hidroksihlorokvin za liječenje COVID-19, iako se nije pokazao potpuno efikasnim u borbi protiv te bolesti. Lijek je u SAD-u službeno odobren za liječenje malarije, reumatoidnog artritisa i lupusa, a stručnjaci upozoravaju da može izazvati probleme sa srčanim ritmom.

Trump je rekao da je prošle sedmice razgovarao s premijerom Narendrom Modijem o ukidanju zabrane, a u ponedjeljak je istakao da bi bio iznenađen ako indijska strana ne ispoštuje dogovor.

“Ako ne dozvoli izvoz, to bi bilo u redu, ali naravno moglo bi doći do odmazde. Zašto je ne bi bilo“, poručio je Trump.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 74.800 ljudi, a potvrđeno je preko 1.340.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 180 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 280.000 ljudi.

