Trump najavio novi lijek za koronavirus, uskoro će biti dostupan

Trump tvrdi, kako javlja CNN, da bi lijek naziva hidrokriklorokin mogao biti gotovo odmah dostupan za liječenje Covida-19.

“Već se neko vrijeme on koristi tako da znamo da ukoliko neće djelovati kako predviđamo, ipak neće nikoga ubiti. Moramo ukloniti svaku nepotrebnu prepreku. I to smo učinili. Imamo dobre rezultate”, rekao je Trump, prenosi “Klix“.

Američki predsjednik je dodao i da se radi o uobičajenom lijeku koji će uskoro biti dostupan na recept za liječenje onih koji su zaraženi koronavirusom.

“Ovaj lijek će sve promijeniti”, poručio je Trump.

President Trump says he’s pushed the FDA to eliminate barriers to getting therapeutics for coronavirus to patients. https://t.co/QTKCGA5QbA

— CNN (@CNN) March 19, 2020