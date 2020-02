Pucnjava u autobusu u Kaliforniji, jedna osoba ubijena, petero ranjenih

Autobus, koji je prevozio oko 40 putnika, krenuo je iz Los Anđelesa do San Franciska, piše CNN.

Osumnjičeni je u pritvoru, rekao je portparol policije.

Prema izvještavanju lokalnih medija, na poziv za intervenciju upućen s mjesta pucnjave nedaleko od Libeka u oblasti Kern, sjeverno od Los Anđelesa i južno od Bejkersfilda, odazvali su se lokalna policija i vatrogasci, prenosi “Avaz“.

