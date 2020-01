Srušio se helikopter u dvorištu kuće, dvije osobe poginule

Dvije osobe su poginule kada se helikopter u kom su se nalazili srušio u dvorištu iza jedne kuće u Pensilvaniji, saopštili su danas zvaničnici, piše “Tanjug”.

San Antonio News Two dead after helicopter crashed in backyard of Pennsylvania home – CNN International https://t.co/93XIQuQDfP pic.twitter.com/elMQuLcvvq

— SanAntonio News (@SanAntonio_NC) 10. siječnja 2020.