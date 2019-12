Pucnjava u tržnom centru: Povrijeđena djeca, jedna djevojčica (13) umrla

Jedna 13-godišnja djevojčica je ubijena, a dvoje tinejdžera ranjeno je u pucnjavi u tržnom centru u Sjevernoj Karolini, saopštila je danas policija, piše “Srbija Danas“.

Pucnjava se dogodila u predgrađu Šarlota, Konkordu, dodaje se u saopštenju, prenio je AP.

CONCORD MILLS ACTIVE SCENE: Here’s what our crew is seeing at Concord Mills right now. Very active scene after reports of a shooting in the Dave & Buster’s area. Working to learn more details. The latest at 10pm. @WCCBCharlotte pic.twitter.com/JcYazsS7Rj

— Marvin Beach (@MBeach14) 29. prosinca 2019.