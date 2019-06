Prvog dana ljeta napadalo pola metra snijega u Koloradu

Advertisements

Snijeg je počeo da pada u petak zapadno od Denvera i to prvo na brdima i planinama. Snijeg je zabilježen i u dijelovima Montane, izjavio je meteorolog Gene Norman za “CNN”.

Only in Colorado does it snow the first day of summer 😂 pic.twitter.com/cYEAQXKf6c

— Chxv (@CoDude5280) 21. lipnja 2019.