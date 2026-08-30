Razorne poplave odnijele najmanje 750 života, više od 3.000 ljudi nestalo

Kineski državni mediji ranije su potvrdili da je u Tibetu poginulo 16 osoba, dok se 546 ljudi vodi kao nestalo nakon katastrofe koja je pogodila to područje u srijedu.

Time je ukupan broj poginulih porastao na 750, dok se 3.044 osobe vode kao nestale.

Broj nestalih u Nepalu povećan je u odnosu na 2.426 osoba, koliko ih je bilo navedeno u posljednjem izvještaju objavljenom u subotu navečer,pišu Vijesti

Na spisku je 589 stranih državljana, što je povećanje u odnosu na ranije evidentiranih 517 osoba s kojima nije bilo moguće uspostaviti kontakt.

Među nestalima su i 933 radnika angažovana na hidroenergetskim projektima duž rijeke, kroz čije se područje probio snažan bujični val, saopćila je Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama.

Vlasti su navele da su spasilačke ekipe do sada uspjele spasiti ukupno 8.186 ljudi, među kojima je 227 stranih državljana.

U Indiji su vlasti saopćile da su iz rijeka koje protiču iz Nepala izvukle sedam tijela, za koja se vjeruje da pripadaju žrtvama poplava. Međutim, te žrtve nisu uračunate u ukupan broj poginulih.

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