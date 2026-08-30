Švicarska: Pucnjava na rejv partiju, tri osobe stradale, sedam povrijeđenih

Prizori užasa potresli su švicarski Aarau nakon što je velika rave zabava na hipodromu u Schachenu prekinuta rafalima. Muziku i ples odjednom su zamijenili pucnji, vriska i stampedo prestravljenih ljudi.Prema informacijama švicarskog lista Blick, tri osobe su izgubile život, dok je sedam povrijeđeno. Kantonalna policija Aargaua zasad nije zvanično potvrdila konačan broj žrtava, ali je saopćila da je bilo više poginulih i povrijeđenih.

Stravični incident dogodio se oko tri sata ujutro na događaju „Aarau Rave VOL. 7“, na kojem se okupio veliki broj ljudi. Organizatori su najavljivali hiljade posjetilaca, a zvanična turistička stranica Švicarske navodi da je događaj održan na hipodromu Schachen u Aarauu.

Pucnji usred mase

U jednom trenutku začuli su se glasni pucnji.Dio posjetilaca u prvi mah nije ni shvatio šta se događa. Prema svjedočenju koje prenosi Blick, pojedini su pomislili da je riječ o vatrometu, posebno nakon što su ugledali iskre na krovu.

A onda je neko povikao:

„Svi dole!“

Uslijedila je panika.

Ljudi su pokušavali pronaći bilo kakav zaklon. Pojedini posjetitelji sklonili su se i zabarikadirali iza DJ kabine, dok je masa pokušavala pobjeći s mjesta na kojem je samo nekoliko trenutaka ranije trajala zabava.

Tri života ugašena

Prema informacijama koje zasad kruže u švicarskim medijima, tri osobe su ubijene, a sedam ranjeno. Policija još provjerava sve okolnosti i nije potvrdila konačan bilans.

Navodi se i informacija da su u pucnjavi učestvovala četiri počinitelja, ali ni taj podatak zasad nije službeno potvrđen. Identiteti mogućih napadača i njihov motiv nisu poznati.

Na mjesto tragedije stigle su brojne policijske ekipe, hitna pomoć i vatrogasci, dok je u velikoj policijskoj operaciji angažiran i helikopter.

Područje je blokirano, a policija je građanima naredila da ga izbjegavaju.

Potraga za napadačima

I dok istražitelji pokušavaju rekonstruisati šta se tačno dogodilo, potraga za mogućim počiniteljima traje,piše Avaz

Policija prikuplja informacije i svjedočenja posjetilaca koji su se u trenutku pucnjave nalazili na hipodromu. Posebno se analiziraju snimci i drugi materijali koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju krvavog događaja.

Ono što je trebala biti noć muzike, plesa i zabave pretvorilo se u krvavu tragediju.

Umjesto da kući ponesu uspomene s velikog ravea, brojni posjetitelji noć su završili bježeći za život, dok su na mjestu događaja ostali mrtvi, ranjeni i prizori koji će ih, sasvim izvjesno, dugo proganjati

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