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Rampa na autoputu u Sjevernoj Makedoniji pala na automobil Ace Lukasa

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Objavljeno prije 1 sat

Aca Lukas, balkanska folk zvijezda iz Srbije, doživio je saobraćajnu nezgodu na putu ka Bitoli u Sjevernoj Makedoniji, gdje je večeras trebalo imati veliki koncert.

Zbog incidenta njegov nastup je odložen.

Do nezgode je došlo na naplatnoj rampi kada je rampa, iz za sada neutvrđenih razloga, pala na automobil u kojem se nalazio Lukas i tom prilikom potpuno razbila šoferšajbnu, navodi Mondo,piše Vijesti

Srećom, u nezgodi niko nije povrijeđen.

Aca Lukas se nakon nezgode na naplatnoj rampi obratio pratiocima putem društvene mreže Instagram. Uputio je izvinjenje zbog koncerta koji će biti pomjeren za sutra.

“Dragi moji, dugujem publici izvinjenje jer je koncert odložen. Imao sam saobraćajnu nesreću, evo vidite. Koncert će biti održan sutra uveče. Za one koji ne vjeruju, nastavljam svoj put čim ovo budem sanirao i biću pred jutro u Bitolju”, naveo je Lukas.


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