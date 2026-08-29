Sa četničkim tetovažama provocirao Splićane, brzo je priveden

Splitska policija uhapsila srbijanskog influensera Marka Stojkovića koji je na splitskom Žnjanu javno pokazivao tetovaže četničkih vođa Draže Mihailovića i Momčila Đujića, kao i četničko obilježje.

Fotografije je potom objavio na Instagramu.

Određeno mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana, a nakon postupka prijeti mu protjerivanje iz Hrvatske i zabrana ulaska u zemlju u trajanju od pet godina.

Kako je saopćeno iz splitske policije, incident se dogodio u četvrtak oko 18:30 sati na Šetalištu Ivana Pavla II na Žnjanu.

Državljanin Srbije se nalazio na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, gdje je narušavao javni red i mir.

Policija navodi da je to učinio javnim isticanjem tetovaža na vidljivim dijelovima tijela. Među njima su bile tetovaže s likovima Draže Mihailovića i Momčila Đujića, kao i simbol dvoglavog orla s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima.

Uz simbol se nalazio natpis “s vjerom u Boga”, dok je ispod pisalo “sloboda ili smrt” na ćirilici, pismu koje su koristile četničke snage.

“Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18:30 sati na svom javnom profilu na društvenoj mreži Instagram, a objava je izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske”, naveli su iz policije.

Nakon objave policija je zaprimila više dojava građana koji su bili uznemireni sadržajem. Odmah je pokrenuto kriminalističko istraživanje, tokom kojeg su policajci utvrdili identitet osumnjičenog i njegovu lokaciju.

Uhapšen je u petak oko 14 sati u vozilu na području Splita.

Policija je nad njim provela kriminalističko istraživanje te utvrdila osnovanu sumnju da je javnim isticanjem više neprimjerenih slika, koje je imao istetovirane na tijelu, narušavao javni red i mir.

“Takvim ponašanjem, s ciljem izazivanja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja, povrijedio je dostojanstvo i izazvao uznemirenost javnosti. Takvim ponašanjem počinio je i prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije”, saopćeno je iz policije.

U subotu je uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu. Policija je predložila da mu se izrekne kazna zatvora od 30 dana i novčana kazna od 2.000 eura.

Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, dok će presuda biti donesena naknadno.

Nakon okončanja prekršajnog postupka, protiv njega će biti izrečena mjera protjerivanja iz Hrvatske, kao i zabrana ulaska u zemlju u trajanju od pet godina.

Policija je donijela i rješenje o otkazu boravka za 56-godišnjeg državljanina Srbije koji se nalazio u njegovom društvu.

On je, kako je navedeno, učestvovao u aktivnostima kojima je promovirano ponašanje za koje je znao ili je morao znati da je suprotno zakonima i javnom poretku Hrvatske, prenose Vijesti

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