UEFA uvela dvije velike promjene: Evo šta se odmah mijenja u Ligi prvaka

Prva novost odnosi se na sistem žutih kartona. Umjesto dosadašnjeg pravila prema kojem su igrači i članovi stručnog štaba morali pauzirati jednu utakmicu nakon tri žuta kartona, suspenzija će ubuduće uslijediti tek nakon četvrte javne opomene.

Time će igrači moći odigrati više utakmica prije nego što budu prisiljeni odraditi kaznu zbog akumuliranih kartona.

Druga promjena tiče se stadionskih semafora. UEFA je ukinula dosadašnje pravilo prema kojem se službeni sat morao zaustaviti na isteku 45. i 90. minute, bez prikazivanja sudijske nadoknade,pišu Vijesti

Od sada će se na semaforima prikazivati i vrijeme nadoknade, pa će gledatelji na stadionima moći pratiti koliko je utakmice doista odigrano. Takva je praksa već godinama uobičajena u nekim nacionalnim prvenstvima, među kojima je i englesko.

Obje promjene stupaju na snagu odmah te će vrijediti u svim ovosezonskim utakmicama Lige prvaka, Evropske lige i Konferencijske lige.

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