Nema milosti: Trump ponovo uvodi carine, evo ko je “meta”

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa od sutra će uvesti nove carine od 10 i 12,5 posto na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, zbog, kako navodi, nedovoljnog sprovođenja zabrana prinudnog rada, saopštili su danas visoki zvaničnici administracije SAD.

Nove carine stupiće na snagu u trenutku kada ističe privremSave and Previewena globalna carina od 10 posto, uvedena na period od 150 dana nakon što je Vrhovni sud SAD u februaru poništio Trampove takozvane recipročne carine od 10 do 50 posto, koje su prošle godine bile uvedene na osnovu zakona o vanrednim ovlašćenjima radi smanjenja trgovinskog deficita, prenosi Rojters.

Zvaničnici Bele kuće naveli su da nove mjere nisu zamjena za carine koje ističu, iako se uvode u isto vrijeme i obuhvataju gotovo sav američki uvoz.

Prema njihovim rečima, Sjedinjene Američke Države imaju strože zabrane uvoza robe proizvedene prinudnim radom od drugih zemalja i doslednije ih sprovode, zbog čega su američki proizvođači, kako tvrde, u nepovoljnijem položaju u odnosu na konkurenciju.

Dodali su da i demokrate i republikanci u Kongresu godinama pozivaju na uklanjanje prinudnog rada iz globalnih lanaca snabdevanja, kao i da će Tramp “uvek koristiti alate koji su mu na raspolaganju” za ostvarenje trgovinske politike, uključujući carine.

Od novih dažbina biće izuzeti nafta i gas, đubrivo, pojedine prehrambene namirnice, kao i proizvodi koji su već obuhvaćeni carinama uvedenim iz razloga nacionalne bezbednosti, poput automobila, čelika, aluminijuma i bakra.

Izuzeta će biti i roba koja ispunjava uslove Sporazuma SAD-Meksiko-Kanada (USMCA), zbog visoke povezanosti severnoameričkih proizvodnih lanaca.

Prema konačnoj odluci, uvoz iz zemalja koje imaju odgovarajuće zakone protiv prinudnog rada biće oporezovan carinom od 10 posto, dok će roba iz država sa, prema ocijeni Vašingtona, nedovoljno strogim propisima biti opterećena carinom od 12,5 posto.

Zvaničnici su naveli da su neke zemlje, među kojima je i Indija, u međuvremenu usvojile nove mjere protiv prinudnog rada, zbog čega će na njihov izvoz biti primijenjena niža stopa od 10 odsto, piše espreso.

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