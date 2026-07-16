Mjesečni horoskop za kolovoz/avgust 2026.: Škorpionima se otvaraju vrata uspjeha, Vagama počinje ljubavni procvat!

Vage, Venera 6.8. ulazi u Vaš znak i započinje jedno od najprivlačnijih razdoblja godine. Sada lakše izražavate osjećaje i privlačite ljude koji cijene Vašu eleganciju i inteligenciju. Slobodne Vage ulaze u novo poznanstvo, dok zauzete ponovno uspostavljaju ravnotežu u odnosu. Vodenjaci, Merkur od 9.8. olakšava pregovore, dok njegov ulazak u Djevicu 25.8. usmjerava pozornost na financijske detalje. Pomrčina Mjeseca 28.8. zaključuje jednu temu vezanu uz prihod, cijenu rada ili način trošenja.

Kolovoz/avgust 2026. jedan je od ključnih astroloških mjeseci godine. Dvije pomrčine u razmaku od šesnaest dana stavljaju naglasak na osobnu vidljivost, odnose, posao, granice i emocionalno rasterećenje.

Jupiter u Lavu širi ambiciju i potiče nas da zauzmemo svoje mjesto. Marsov ulazak u Raka pojačava osobne i obiteljske reakcije, dok Venera u Vagi vraća diplomaciju u odnose. Kraj mjeseca pokazuje koji planovi imaju dovoljno čvrste temelje za nastavak.

Kozmički naglasci

Sunce: kroz Lava prolazi do 23.8., kada ulazi u Djevicu. Prvi dio mjeseca naglašava samopouzdanje, kreativnost i želju za priznanjem, a posljednji dani vraćaju nas radu, obvezama i konkretnim rezultatima.

Merkur: do 9.8. ostaje u Raku, zatim prelazi u Lava, a 25.8. ulazi u Djevicu. Nakon emotivnih razgovora slijedi razdoblje otvorenijeg izražavanja, donošenja odluka i preciznog planiranja.

Venera: 6.8. izlazi iz Djevice i ulazi u Vagu. Ljubavni i poslovni odnosi traže ravnopravnost, dobar ukus, poštovanje i spremnost na dogovor.

Mars: 11.8. završava prolazak kroz Blizance i ulazi u Raka. Energija se usmjerava prema domu, obitelji i osobnoj sigurnosti, ali raste i osjetljivost na kritiku.

Jupiter: cijeli mjesec prolazi kroz Lava. Podržava kreativne projekte, vodstvo, osobni razvoj i hrabre poteze.

Saturn i Neptun: retrogradni su u Ovnu. Vraćaju nas pitanjima odgovornosti, samostalnosti i razlike između autentične želje i impulzivne reakcije.

Uran: nastavlja prolazak kroz Blizance i ubrzava promjene u komunikaciji, učenju, tehnologiji i načinu povezivanja.

Pluton: retrogradan je u Vodenjaku. Mijenja odnose unutar grupa, zajednica i sustava kojima pripadamo.

Dva glavna događaja

12.8.2026. – potpuna pomrčina Sunca na 20° Lava

Otvara novi šestomjesečni ciklus vezan uz identitet, kreativnost, vodstvo, ljubav i pravo da budemo viđeni. Posebno snažno djeluje na Lavove, Vodenjake, Bikove i Škorpione koji imaju podznak ili osobne planete između približno 15° i 25° tih znakova.

28.8.2026. – djelomična pomrčina Mjeseca na 4° Riba

Zatvara emocionalne priče koje su izgubile smisao. Izvlači na površinu umor, potisnute osjećaje i sve ono od čega smo dugo odvraćali pogled. Posebno snažno djeluje na Ribe, Djevice, Blizance i Strijelce koji imaju podznak ili osobne planete između približno 0° i 10° tih znakova.

Prognozu pročitajte za svoj Sunčev znak i podznak. Podznak daje precizniju sliku životnog područja u kojem će se navedeni tranziti najizravnije izraziti.

Prognoza za svaki znak

Ovan

Ljubav i odnosi: Pomrčina Sunca u Vašem polju ljubavi, romantike i kreativnosti otvara novo poglavlje. Slobodni Ovnovi ulaze u razdoblje zanimljivih susreta i snažne privlačnosti. Venera od 6.8. prolazi kroz Vaše polje partnerstva pa odnosi postaju važniji, a razgovori o budućnosti ozbiljniji. Zauzeti Ovnovi lakše pronalaze ravnotežu između osobnih potreba i zajedničkih planova.

Posao i financije: Kreativna ideja dobiva priliku za razvoj. Jupiter u Lavu podržava projekte u kojima se traže hrabrost, vodstvo i osobni potpis. Kraj mjeseca povoljan je za dugoročne odluke, posebno ako ste spremni preuzeti punu odgovornost za svoj izbor.

Zdravlje i unutarnji rast: Mars nakon 11.8. povećava napetost u obiteljskom okruženju. Ne trošite energiju na rasprave koje se stalno vraćaju na istu temu. Pomrčina Mjeseca 28.8. upozorava na umor i potrebu za kvalitetnijim odmorom.

Bik

Ljubav i odnosi: Pomrčina Sunca aktivira dom, obitelj i emocionalnu sigurnost. Razgovori o zajedničkom životu, selidbi ili uređenju doma dobivaju ozbiljniji ton. Venera u Vagi pokazuje koliko odnos počiva na svakodnevnoj pažnji, pouzdanosti i uzajamnom poštovanju.

Posao i financije: Prvih deset dana zahtijeva veću kontrolu troškova. Nakon ulaska Marsa u Raka ubrzavaju se pregovori, dokumentacija i komunikacija. Pomrčina Mjeseca krajem mjeseca završava jednu suradnju ili mijenja Vašu ulogu u timu. Jasnije ćete vidjeti kome vrijedi posvetiti vrijeme.

Zdravlje i unutarnji rast: Uređen dnevni ritam imat će veći učinak od povremenih intenzivnih napora. Venera u polju navika podržava povratak jednostavnijoj prehrani, kretanju i kvalitetnom snu. Potrebno Vam je i više odmaka od tuđih očekivanja.

Blizanci

Ljubav i odnosi: Venera 6.8. ulazi u Vaše polje ljubavi, uživanja i romantike. Slobodni Blizanci ulaze u vrlo društveno razdoblje, a zanimljiv susret dolazi kroz izlazak, prijatelje ili kreativnu aktivnost. U postojećim vezama vraćaju se humor, spontanost i želja za zajedničkim iskustvima.

Posao i financije: Mars ostaje u Vašem znaku do 11.8. i daje Vam inicijativu, ali povećava nestrpljenje. Nakon toga ulazi u polje novca pa se fokus prebacuje na zaradu, cijenu rada i raspodjelu troškova. Pomrčina Mjeseca 28.8. aktivira karijeru. Jedan profesionalni proces dolazi do vrhunca, a odluka koju donesete mijenja smjer sljedećih mjeseci.

Zdravlje i unutarnji rast: Usporite ritam u prvom dijelu mjeseca. Previše obveza i stalna dostupnost drugima iscrpljuju koncentraciju. Krajem kolovoza/avgusta važno je odvojiti poslovni pritisak od privatnog života.

Rak

Ljubav i odnosi: Venera u Vagi od 6.8. vraća toplinu u obiteljske odnose i potiče Vas da uredite prostor u kojem živite. Mars 11.8. ulazi u Vaš znak pa raste osobna privlačnost, ali i potreba da se stvari odvijaju prema Vašim pravilima. Partner će tražiti otvoren razgovor umjesto povlačenja i šutnje.

Posao i financije: Pomrčina Sunca u polju prihoda otvara novi financijski ciklus. Jupiter također prolazi ovim područjem pa će tema cijene Vašeg rada postati presudna. Kraj mjeseca podržava dogovor o plaći, stabilniji posao ili projekt koji ima jasnu dugoročnu strukturu. Oprez je potreban 17.8. kada Mars stvara napet aspekt s Neptunom i unosi nejasnoće u profesionalne procjene.

Zdravlje i unutarnji rast: Nakon 11.8. imat ćete više energije, ali i kraći prag tolerancije. Usmjerite višak napetosti na kretanje i konkretne zadatke. Tijelo će jasno pokazati gdje ste predugo zanemarivali vlastite potrebe.

Lav

Ljubav i odnosi: Pomrčina Sunca 12.8. događa se u Vašem znaku i označava početak potpuno novog osobnog ciklusa. Vaše odluke više se neće temeljiti na potrebi za tuđim odobravanjem. Slobodni Lavovi privlače pažnju gdje god se pojave, a postojeći odnosi prolaze provjeru iskrenosti. Venera u Vagi olakšava razgovore i vraća nježnost u komunikaciju.

Posao i financije: Jupiter u Vašem znaku širi prostor za napredak, vidljivost i ostvarenje osobnog projekta. Merkur od 9. do 25.8. pomaže Vam da jasno predstavite ideju, zatražite bolje uvjete ili preuzmete vodeću ulogu. Pomrčina Mjeseca 28.8. zaključuje temu zajedničkog novca, duga, kredita ili financijske ovisnosti.

Zdravlje i unutarnji rast: Velika vanjska aktivnost traži dovoljno vremena za oporavak. Mars nakon 11.8. prolazi kroz Vaše polje odmora i potisnutih emocija. Ne ignorirajte znakove iscrpljenosti. Najvažnija odluka ovog mjeseca tiče se načina na koji želite živjeti sljedećih nekoliko godina.

Djevica

Ljubav i odnosi: Pomrčina Mjeseca 28.8. događa se u Vašem polju partnerstva. Odnos dolazi do točke na kojoj se mora jasno odrediti njegov smjer. Stabilne veze postaju dublje, dok iscrpljujući odnosi gube prostor u Vašem životu. Slobodne Djevice prepoznaju obrazac zbog kojeg su birale emocionalno nedostupne osobe.

Posao i financije: Venera od 6.8. prolazi kroz polje prihoda i povoljno djeluje na pregovore o novcu. Prvi dio mjeseca prikladan je za rad u pozadini, pripremu i završavanje starih obveza. Merkur 25.8. ulazi u Vaš znak, a 27.8. spaja se sa Suncem. Tada dolaze jasnoća, važan razgovor i odluka koju ste odgađali.

Zdravlje i unutarnji rast: Pomrčina Sunca u dvanaestom polju traži odmor i povlačenje iz nepotrebne buke. Obratite pozornost na kvalitetu sna i znakove mentalnog zamora. Nakon 25.8. energija se vraća i osjećat ćete veću kontrolu nad svakodnevicom.

Vaga

Ljubav i odnosi: Venera 6.8. ulazi u Vaš znak i započinje jedno od najprivlačnijih razdoblja godine. Lakše izražavate osjećaje, postavljate granice i privlačite ljude koji cijene Vašu eleganciju i inteligenciju. Slobodne Vage ulaze u novo poznanstvo, dok zauzete ponovno uspostavljaju ravnotežu u odnosu.

Posao i financije: Mars nakon 11.8. aktivira karijeru i povećava ambiciju. Pomrčina Sunca otvara vrata novim kontaktima, publici i suradnjama. Projekt koji je dugo postojao samo kao ideja dobiva podršku grupe ili utjecajne osobe. Oko 17.8. ne dopustite da privatne nesuglasice utječu na profesionalne odluke.

Zdravlje i unutarnji rast: Pomrčina Mjeseca 28.8. mijenja Vaš odnos prema radu i svakodnevnim navikama. Raspored koji Vas iscrpljuje više neće biti održiv. Uvedite jasnije granice između vremena za druge i vremena koje pripada Vama.

Škorpion

Ljubav i odnosi: Venera u Vagi otvara intimniju i tišu fazu. Osjećaji koje ste držali pod kontrolom postaju jasniji. Pomrčina Mjeseca 28.8. aktivira polje ljubavi, strasti i kreativnosti. Jedna romantična priča dolazi do odlučujućeg trenutka, a Vi više ne pristajete na nejasan odnos.

Posao i financije: Pomrčina Sunca u polju karijere započinje važan profesionalni ciklus. Jupiter u istom području povećava vidljivost i otvara prostor za napredovanje, vodeću poziciju ili samostalni projekt. Vaš rad privlači pozornost, ali rezultat će ovisiti o spremnosti da izađete iz pozadine.

Zdravlje i unutarnji rast: Mars u Raku vraća želju za putovanjem, učenjem i promjenom okruženja. Svakodnevna rutina traži više discipline. Kraj mjeseca pokazuje da se ozbiljan profesionalni rast mora osloniti na održiv način života.

Strijelac

Ljubav i odnosi: Venera u Vagi pojačava društveni život i širi krug ljudi s kojima se osjećate povezano. Prijateljski odnos dobiva romantičnu dimenziju, dok parovi planiraju putovanje ili zajednički projekt. Mars u Raku produbljuje potrebu za intimnošću i potpunim povjerenjem.

Posao i financije: Pomrčina Sunca aktivira obrazovanje, inozemstvo, izdavaštvo, pravo i putovanja. Otvara se prostor za projekt koji nadilazi Vašu dosadašnju sredinu. Financije povezane s partnerom, kreditom ili ulaganjem traže veću preglednost. Ne potpisujte ništa što nije potpuno jasno.

Zdravlje i unutarnji rast: Pomrčina Mjeseca 28.8. stavlja završnu točku na jedno obiteljsko ili stambeno pitanje. Emocionalno rasterećenje dolazi tek kada prestanete nositi odgovornost koja Vam više ne pripada. Tijelo traži kretanje, ali i sigurno mjesto na kojem se zaista odmarate.

Jarac

Ljubav i odnosi: Mars 11.8. ulazi u Vaše polje partnerstva. Odnosi postaju intenzivniji, a potisnute teme izlaze na površinu. Strast raste, ali raste i sklonost borbi za kontrolu. Otvoren razgovor o potrebama i zajedničkim obvezama spriječit će nepotrebne sukobe.

Posao i financije: Venera u Vagi povoljno djeluje na karijeru, ugled i odnos s nadređenima. Pomrčina Sunca aktivira zajedničke financije, poreze, dugove i ulaganja. Pojavljuje se prilika za financijski dogovor koji traži potpunu transparentnost. Kraj mjeseca donosi važan razgovor, dokument ili dogovor nakon kojeg ćete jasnije znati kako nastaviti.

Zdravlje i unutarnji rast: Povećana napetost u odnosima brzo troši energiju. Ne ulazite u svaku raspravu samo zato što znate kako dokazati svoj stav. Pomrčina Mjeseca krajem mjeseca donosi razgovor nakon kojeg ćete znati na čemu ste.

Vodenjak

Ljubav i odnosi: Pomrčina Sunca 12.8. događa se u Vašem polju partnerstva. Započinje novo poglavlje u ljubavnom odnosu, braku ili važnoj poslovnoj suradnji. Slobodni Vodenjaci upoznaju osobu koja traži prisutnost i jasnoću. Postojeći odnosi donose odluku o većoj bliskosti, zajedničkom životu ili novoj podjeli odgovornosti.

Posao i financije: Jupiter u polju suradnji otvara vrata kvalitetnim kontaktima i ugovorima. Merkur od 9.8. olakšava pregovore, dok njegov ulazak u Djevicu 25.8. usmjerava pozornost na financijske detalje. Pomrčina Mjeseca 28.8. zaključuje jednu temu vezanu uz prihod, cijenu rada ili način trošenja.

Zdravlje i unutarnji rast: Mars nakon 11.8. povećava količinu posla i obveza. Bez jasnog rasporeda brzo ćete se iscrpiti. Uspjeh ovog mjeseca ovisi o sposobnosti da dobre prilike pretvorite u održivu svakodnevicu.

Ribe

Ljubav i odnosi: Mars 11.8. ulazi u Vaše polje ljubavi, romantike i strasti. Slobodne Ribe izlaze iz pasivne faze i jasnije pokazuju interes. Venera u Vagi produbljuje intimnost u postojećim odnosima, ali traži iskrenost oko povjerenja i zajedničkog novca. Pomrčina Mjeseca u Vašem znaku 28.8. donosi osobnu odluku koju više ne želite odgađati.

Posao i financije: Pomrčina Sunca aktivira posao, obveze i radno okruženje. Otvara se novi projekt, raspored ili profesionalna uloga. Jupiter u istom području povećava opseg posla, ali donosi i priliku da pokažete koliko vrijedite. Merkur nakon 25.8. podržava ugovore i preciznije dogovore s poslovnim partnerima.

Zdravlje i unutarnji rast: Dvije pomrčine aktiviraju os tijela, rada i osobnog identiteta. Postaje očito koje Vas navike jačaju, a koje iscrpljuju. Pomrčina Mjeseca u Vašem znaku zatvara dug emocionalni ciklus. Krajem kolovoza/avgusta više nećete imati potrebu vraćati se verziji sebe koju ste odavno prerasli.

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

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