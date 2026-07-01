Rekordno zagrijavanje okeana zabrinulo naučnike: Novi klimatski ekstremi?

Prema podacima Copernicusa, temperature površine okeana izvan polarnih područja 21. juna premašile su izuzetno visoke vrijednosti zabilježene u istom periodu 2023. i 2024. godine.

Iz te evropske službe upozorili su da bi novi temperaturni rekord mogao imati posljedice po vremenske obrasce, globalnu klimu i morske ekosisteme, posebno jer se poklapa s ranim fazama pojave El Niño, za koju se prognozira da bi mogla biti jedna od najjačih u posljednjih nekoliko decenija, piše The Guardian.

Kada je prethodni junski rekord temperature okeana zabilježen 2023. godine, naučnici su takve trendove opisivali kao veoma zabrinjavajuće jer su značajno odstupali od očekivanja. Uslijedili su periodi ekstremnih vrućina, poplava i oluja širom svijeta.

Iako se pažnja javnosti najčešće usmjerava na temperature zraka na kopnu, naučnici ističu da okeani daju potpuniju sliku o tome koliko je klimatski sistem narušen usljed globalnog zagrijavanja izazvanog ljudskim aktivnostima,pišu Vijesti

Okeani apsorbuju više od 90 posto viška energije u Zemljinom sistemu, prvenstveno nastalog sagorijevanjem fosilnih goriva, poput nafte, uglja i gasa.

Zbog toga se zagrijavanje okeana ubrzava, a naučnici upozoravaju da bi se posljedice mogle dodatno pojačati tokom jula i augusta, kada se obično bilježe godišnji temperaturni maksimumi.

Direktor Copernicusa pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze Carlo Buontempo upozorio je da bi trenutni nivo zagrijavanja okeana, uz nadolazeći El Niño, mogao dovesti do novih temperaturnih rekorda u narednim mjesecima.

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