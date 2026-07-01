Trogodišnji dječak izvučen iz ruševina u Venecueli: Pronađen živ nakon šest dana

Punih šest dana od razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, ispod ruševina je izvučen živ trogodišnji dječak.

Dječaka, kojem je privremena predsjednica zemlje Delsi Rodrigez dala ime Kliber Moran (Klieber), spasio je jordanski spasilački tim u mjestu La Guaira.

Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno.

Prema navodima jordanske civilne zaštite, Kliberu je odmah pružena prva pomoć na terenu.Predsjednik venecuelanske skupštine Horhe Rodrigez (Jorge Rodriguez) potvrdio je da je dječak prebačen na liječenje u bolnicu u glavnom gradu Karakasu. Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) opisala je ovo uspješno spašavanje kao “trenutak nade”, s obzirom na to da stručnjaci ističu kako su šanse za preživljavanje pod ruševinama najveće tokom prva tri dana nakon potresa,pišu Avaz

Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venecueli je tragična. Dva masivna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5, ostavila su pustoš. Poginulo je 1.943 osoba, a više od 10.000 ljudi je povrijeđeno.

Desetine hiljada se i dalje vode kao nestali, a oko 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim satelitskim procjenama NASA-e.

La Guaira je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mnogi mještani, u nedostatku opreme, golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina.

Ujedinjene nacije (UN) upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno trebaju hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) saopštila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane je sveprisutna.

Facebook komentari