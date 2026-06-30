Neki bježe u hlad, a ovi horoskopski znakovi uživaju u nesnosnoj vrućini

Tri horoskopska znaka koja tvrde da ne vjeruju u horoskop, ali ga potajno čitaju svaki dan…

Mnogi će bez razmišljanja reći da ne vjeruju u astrologiju i da je horoskop samo zabava. Ipak, kad stigne jutarnja kava ili kratka pauza na poslu, teško odole da ne bace pogled na dnevnu prognozu za svoj znak. Naravno, ovo je zabavna astrološka interpretacija, a ne znanstveno potvrđena činjenica.

Djevica

Djevice vole imati osjećaj da su dobro pripremljene za sve što ih čeka. Iako će često reći da se oslanjaju isključivo na logiku i činjenice, znatiželja ih nerijetko odvede do dnevnog horoskopa. Ako im prognoza obećava uspješan dan, možda će se samo nasmiješiti, ali će je ipak zapamtiti.

Škorpion

Škorpioni vole ostaviti dojam da ih ništa ne može iznenaditi i da ne vjeruju u predviđanja. Međutim, upravo će oni često kriomice provjeriti što zvijezde govore o ljubavi, poslu ili odnosima. Neće to priznati drugima, ali će u sebi uspoređivati događaje s onim što su pročitali.

Jarac

Jarčevi su racionalni i praktični pa će prvi reći da sami kroje svoju sudbinu. Unatoč tome, mnogi će redovito pročitati horoskop, više iz znatiželje nego iz uvjerenja. Ako se neko predviđanje pokaže točnim, teško da će to javno priznati, ali će se sigurno sjetiti pročitanog, piše index.

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