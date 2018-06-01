DOK PUTIN PRIČA O RUSKOJ SNAZI, MEDVEDEV… Snimak bivšeg predsjednika ŠOKIRAO SVE ODREDA – ovo mu NIJE PRVI PUT!

Bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev našao se u centru pažnje nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak sa kongresa vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, na kojem djeluje kao da je zaspao tokom govora ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Na snimku sa predizbornog kongresa, održanog u nedjelju, vidi se Medvedev kako sedi u prvom redu između ruskog ambasadora u Belorusiji Borisa Grizlova i sekretara Generalnog savjeta Jedinstvene Rusije Vladimira Jakuševa. U jednom trenutku, dok Putin govori sa bine, bivši predsednik ima zatvorene oči i deluje kao da je navodno zadremao.

Kamere zabilježile su taj trenutak upravo kada je Putin poručio da Rusija ima dovoljno “snage, resursa i političke volje” da odgovori na sve izazove sa kojima se suočava.

U obraćanju članovima stranke, Putin je rekao da je država svesna problema, ali da će obezbediti bezbjednost zemlje, zaštitu građana i nepovredivost ruskih granica.

“Vidimo probleme, svesni smo ih i reagujemo na njih, ali ćemo svakako obezbediti bezbjednost naše zemlje i građana, kao i nepovredivost granica Rusije. Nesumnjivo ćemo prevazići sve izazove sa kojima se danas suočavamo, uključujući terorističke napade na našoj teritoriji i infrastrukturi”, rekao je Putin.

Ruski predsednik je takođe ustvrdio da se ukrajinske snage povlače duž linije fronta i optužio Kijev za izvođenje “terorističkih akata”, dok je zapadne zemlje optužio da ignorišu napade na civile i infrastrukturu u Rusiji, uz istovremeno uvođenje novih sankcija Moskvi.

Putin je potvrdio i da će izbori za donji dom ruskog parlamenta biti održani u septembru, kako je rekao, “u potpunom skladu sa zakonom”.

Podsetimo, ovo nije prvi put da se Medvedev našao u sličnoj situaciji. Tokom Putinovog obraćanja o stanju nacije 2023. godine, kamere su ga takođe snimile kako deluje kao da spava među visokim državnim zvaničnicima, vojnim oficirima i poslanicima.

Snimak sa poslednjeg kongresa brzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne komentare korisnika, piše Telegraf.

Facebook komentari