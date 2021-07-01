Četiri horoskopska znaka imat će najviše sreće i obilja do kraja jula

Četiri horoskopska znaka ovog će srpnja privući obilje i sreću. Prema riječima tradicionalne astrologinje Genne Messmer, srpanj 2026. bit će pun “preokreta” te donosi neočekivane poteškoće, ali i blagoslove, prenosi YourTango. Dobra je vijest da će, kada stvari krenu nabolje, biti zaista izvanredne. Naravno, neki će znakovi doživjeti posebne planetarne blagodati i primiti obilje koje zaslužuju.

Lav

Venera je 13. lipnja ušla u vaš znak i tu ostaje do 9. srpnja, a 30. lipnja pridružuje joj se i Jupiter, koji će u Lavu boraviti sljedećih 13 mjeseci. Time se dva najpovoljnija planeta nalaze u vašoj prvoj kući osobnosti, što vam donosi iznimnu sreću.

Jupiter prolazi vašim znakom samo jednom u 12 godina, čineći ovu godinu razdobljem osobnog obilja i prilika. Zračit ćete samopouzdanjem te privlačiti prilike i ljude kamo god pošli. Vaša popularnost mogla bi vas učiniti hrabrijima no inače, što može dodatno proširiti vašu sferu utjecaja.

Venera privlači druge k vama i daje vam osobni poticaj, a posebno ćete se sretno i poletno osjećati u prvih devet dana srpnja. Ako postoji nešto što želite postići, sada je vrijeme da pokrenete stvari. Zbog retrogradnog Merkura još nije trenutak za započinjanje nečeg potpuno novog, ali je razdoblje savršeno za planiranje i pripremu terena za napredak kada Merkur krene direktno.

Kada Venera 9. srpnja napusti Lava, ulazi u Djevicu, gdje ostaje do 5. kolovoza. Taj tranzit može vam donijeti financijski poticaj i ojačati samopoštovanje. Pravo je vrijeme za kupnju nečega venerijanske prirode, poput umjetnina, odjeće, glazbe, ulaznica za zabavu ili bilo čega drugog što vam donosi zadovoljstvo.

Sunce ostaje u Raku do 22. srpnja, a Merkur do 9. kolovoza, što potiče na promišljanje i oslobađanje od mentalnog tereta i stresa. Jednom kada se suočite s problemima koji su vas opterećivali, oni će se konačno i riješiti.

Budući da je Merkur retrogradan veći dio mjeseca, možda ćete poželjeti provesti neko vrijeme u samoći ili izolaciji. Tiho i mirno okruženje omogućit će vam da usredotočeno razmišljate i planirate. Mars, planet akcije, ušao je u Blizance 28. lipnja.

Blizanci su kompatibilan znak za Lava pa će u ovom razdoblju vaša želja za druženjem biti pojačana. Očekujte da ćete provoditi vrijeme s prijateljima i širiti mrežu poznanstava. Srpanj bi trebao biti mjesec pun akcije, prijatelja, sreće i obilja.

Rak

Venera u Lavu tijekom prvih devet dana u mjesecu donosi vam financijski poticaj i jača samopoštovanje. Jupiter, planet sreće i dobitka, ulazi u Lava 30. lipnja i tamo ostaje sve do srpnja 2027. godine.

Sljedeća godina bit će ispunjena financijskim prilikama i materijalnim dobicima. Mogli biste dobiti novi posao, promaknuće ili pronaći drugi način da iskoristite val novca koji dolazi. Jupiter vas potiče da preusmjerite fokus prema sveobuhvatnim poboljšanjima u životu.

Možda ćete biti potaknuti i na preispitivanje svog odnosa s novcem te steći znatno veću financijsku slobodu, osobito tijekom prvog tjedna u mjesecu.

Venera se od 9. srpnja do 5. kolovoza seli u Djevicu. Budući da je to znak vrlo kompatibilan s Rakom, bit ćete nagrađeni nevjerojatnim iskustvima, posebno s prijateljima, susjedima i članovima uže obitelji. Komunikacija je ovog mjeseca ključna, a ovo je idealno vrijeme za planiranje kraćeg putovanja ili vikend-izleta.

Sunce prolazi kroz Raka do 22. srpnja, a kada je Sunce u našem znaku, obično se osjećamo najviše svojima. Kamo god Sunce ide, ondje su uprta svjetla reflektora, a ovog mjeseca ona su usmjerena na vas.

Kad smo već kod reflektora, sretan rođendan, Rakovi! Mjesec rođenja uvijek prati i mlađak u vašem znaku, a ove godine on pada 14. srpnja na 21. stupnju Raka. Taj mlađak obično služi kao svojevrsno resetiranje za nadolazeću godinu. Iskoristite ovo vrijeme da shvatite čemu želite težiti i tko želite biti prije sljedećeg rođendana.

Merkur je ovog mjeseca također u Raku, i to retrogradan do 22. srpnja. To usmjerava vaš fokus prema unutra i potiče vas da preispitate kako se predstavljate drugima. Analizirat ćete osobne ciljeve i unositi ispravke u ono što trenutačno radite.

Iako retrogradni Merkur može biti naporan, on ima svoju svrhu i često donosi nove informacije potrebne za napredak. Uz Jupitera i Veneru koji tijekom srpnja rade u vašu korist, sreća i obilje su vam nadohvat ruke.

Ovan

Ovnovi, pred vama je sjajan mjesec! S početkom sezone Raka, Venera, planet ljubavi, novca i vrijednosti, prolazi vašom petom kućom. Dobivat ćete više društvenih poziva nego inače, htjeli vi to ili ne. Imat ćete priliku provesti vrijeme s nekim posebnim, a ako ste slobodni, možda i upoznati nekog novog. Ako imate djecu ili radite s njima, Venera na ovom položaju donosi dodatne pogodnosti.

Jupiter ulazi u Lava 30. lipnja, gdje ostaje sljedeću godinu. U Lavu je Jupiterova energija odvažna, optimistična i pozitivna, pa će vam samopoštovanje naglo porasti. Kamo god Jupiter ide u vašoj karti, slijedi ga i sreća.

Jupiter prolazi Lavom samo jednom u 12 godina, a ako ste slobodni i u potrazi za partnerom, tijekom ovog razdoblja sigurno ćete upoznati nekog novog. Ovo bi trebala biti godina zabave, prijatelja, opuštanja, ljubavi i romantike. Ako želite djecu, ovo bi mogla biti vaša godina.

Venera 9. srpnja napušta Lava i ulazi u Djevicu, što vam donosi poticaj na području zdravlja i posla. Mogli biste dobiti inspiraciju za uvođenje zdravijih navika ili isprobati novu vrstu tjelovježbe.

U svakom slučaju, osjećat ćete se i izgledati sjajno, što će dodatno ojačati vaše samopouzdanje. Prilika da se dva najpovoljnija planeta nađu u vašoj petoj kući rijetko se događa, stoga je iskoristite maksimalno.

Strijelac

Ovog mjeseca Venera prolazi Lavom do 9. srpnja, kada ulazi u Djevicu, a 30. lipnja u Lava ulazi i Jupiter. To je dio vaše karte koji vlada putovanjima, obrazovanjem, učenjem i pogledom na svijet. Možda ćete naučiti nešto novo ili se zainteresirati za nešto drugačije, što ne mora nužno uključivati formalno obrazovanje.

To može biti tečaj, seminar, dokumentarac ili nešto što vas osobno zanima. Druženje s ljudima koji vam šire vidike i poglede na život bit će korisno za vas. Htjet ćete otkriti kakav je njihov život.

Venera 9. srpnja ulazi u Djevicu, gdje će utjecati na vaš posao i karijeru. Djevica prirodno vlada šestom kućom posla, pa Venera na ovom položaju donosi snažan poticaj vašoj karijeri. Mogli biste dobiti povišicu, započeti novi projekt ili biti u poziciji da motivirate druge više nego inače.

Počevši od 29. lipnja, Mars započinje svoj ciklus u Blizancima. Više ćete se usredotočiti na romantičnog partnera, ako ga imate, ali to može uključivati i poslovne partnere te osobe s kojima se svakodnevno susrećete. Vaš društveni kalendar će eksplodirati, stoga očekujte da ćete biti zauzeti cijeli mjesec.

Sunce 22. srpnja ulazi u Lava, znak s kojim ste vrlo kompatibilni, i susreće se s Jupiterom. Ovi planeti zajedno stvaraju idealno vrijeme za putovanje ili planiranje putovanja te za otvorenost prema širenju vlastitih ideja. Putovanje je vrlo izgledna mogućnost.

Sunce i retrogradni Merkur u Raku prolaze vašom osmom kućom tuđeg novca i zajedničkih financija. To će vam pružiti priliku da preispitate svoj proračun, dugove i druga financijska pitanja kako biste se uvjerili da ste na pravom putu. Sve ovo donosi vam sjajan mjesec te vrlo obilno i ekspanzivno ljeto, piše index.

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