Redovna konzumacija ovog napitka može vam pomoći u snižavanju krvnog pritiska

Redovna konzumacija cvekle može doprinijeti snižavanju sistolnog krvnog pritiska, prvenstveno zbog visokog sadržaja nitrata koje organizam pretvara u azot-monoksid. Ova supstanca pomaže opuštanju i širenju krvnih sudova, čime se poboljšava protok krvi i smanjuje opterećenje na srce.

Naime, istraživanja pokazuju da sok od cvekle može imati pozitivan efekat na osobe s povišenim krvnim pritiskom. Konzumacija između 70 i 250 mililitara dnevno povezana je s blagim, ali mjerljivim padom sistolnog pritiska.

Azot-monoksid uzrokuje opuštanje krvnih sudova (vazodilataciju), što omogućava lakši protok krvi i smanjuje otpor u krvnim sudovima. Na taj način srce ima manji napor pri pumpanju krvi.

Istraživanja su pokazala da konzumacija soka od cvekle može sniziti sistolni krvni pritisak u prosjeku za nekoliko milimetara živinog stuba, dok je efekat na dijastolni pritisak znatno manji ili u nekim slučajevima neprimjetan.

Naučni podaci pokazuju da se kratkoročni efekti mogu javiti već nekoliko sati nakon konzumacije, ali oni nisu dugotrajni bez redovnog unosa. Efekat zavisi od individualnih faktora, uključujući godine, zdravstveno stanje i početni nivo krvnog pritiska.

Dugoročniji rezultati zabilježeni su samo uz kontinuiranu konzumaciju tokom nekoliko sedmica, dok se nakon prestanka unosa vrijednosti postepeno vraćaju na početni nivo.

Stručnjaci upozoravaju da efekti cvekle nisu isti kod svih osoba, posebno kod onih koji koriste terapiju za snižavanje krvnog pritiska, gdje može doći do pojačanog efekta. Zbog toga se preporučuje oprez i konsultacija s doktorom prije redovnog konzumiranja cvekle kao dodatka ishrani, posebno kod osoba koje su na terapiji za hipertenziju.

Cvekla se ne smatra zamjenom za medicinsku terapiju, već potencijalnim dodatkom zdravoj ishrani i načinu života koji može pomoći u kontroli krvnog pritiska.

(24sata.info)

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