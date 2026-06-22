Pezeškijan poručio: Bez raketa završili bismo kao Gaza

Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan izjavio je u utorak da njegova zemlja nikada neće pregovarati o svojim odbrambenim sposobnostima, poručivši da bi Iran bez raketnog programa završio „kao Gaza“.

Tokom posjete Pakistanu, koji ima važnu posredničku ulogu u razgovorima između Teherana i Washingtona o trajnom okončanju rata na Bliskom istoku, Pezeškijan je naglasio da su balističke rakete ključni element iranske odbrane.

„Da nismo imali rakete za svoju odbranu, Izrael i Sjedinjene Američke Države sravnili bi Iran sa zemljom kao što su to učinili s Gazom, bez ikakve milosti prema starima i mladima“, rekao je iranski predsjednik.

Dodao je da Iran ni pod kojim okolnostima neće razgovarati o ograničavanju svojih vojnih kapaciteta.

„Nikada nećemo pregovarati ni sa kim, ni pod kakvim uslovima, o našim odbrambenim sposobnostima“, poručio je Pezeškijan.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif potvrdio je da preliminarni sporazum koji su potpisali Sjedinjene Američke Države i Iran, uz posredovanje drugih strana, ne sadrži odredbe koje se odnose na iranski program balističkih raketa.

Tokom rata koji je uslijedio nakon zajedničkih američko-izraelskih udara na Iran, Teheran je ispalio stotine raketa i hiljade dronova prema Izraelu i pojedinim susjednim zemljama Zaljeva.

Iranski raketni program razvijen je još tokom rata između Irana i Iraka osamdesetih godina prošlog stoljeća, kao odgovor na slabe zračne odbrambene kapacitete zemlje. Od tada su iranske rakete značajno unaprijeđene u dometu i preciznosti.

Izrael, koji se nalazi oko 1.500 kilometara od Irana, godinama smatra taj program jednom od najvećih sigurnosnih prijetnji.

Prije izbijanja rata, Washington je nastojao da u pregovore o iranskom nuklearnom programu uključi i pitanje balističkih raketa, kao i podršku koju Teheran pruža regionalnim savezničkim oružanim grupama.

Međutim, posljednjih dana američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je blaži stav prema tom pitanju.

„Smatram da je pomalo nepravedno braniti im da imaju rakete ako ih posjeduju i druge zemlje“, izjavio je Trump prošle sedmice tokom samita G7 u Francuskoj, pišu Vijesti.

Facebook komentari