Regionalna pjevačica napustila psihijatrijsku bolnicu: Njen partner otkrio detalje

Srbijanska pjevačica Mina Kostić napustila je Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, gdje je prethodnih sedmica boravila na liječenju zbog zdravstvenih poteškoća.

Po izlasku iz zdravstvene ustanove dočekao ju je partner Mane Ćuruvija, koji se obratio medijima i zahvalio svima koji su pružali podršku pjevačici tokom njenog oporavka.

– Dobro smo i Mina svima šalje pozdrave. Zahvalna je ljudima koji su bili uz nju i koji nisu nasjedali na brojne neistinite informacije i optužbe koje su se pojavljivale u javnosti. Sada nam je najvažnije da imamo mir i da se posvetimo sebi – rekao je Ćuruvija za medije.

Podsjetimo, Kostić je prije nešto manje od mjesec dana, u pratnji policije, primljena u ovu zdravstvenu ustanovu zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Prema ranijim informacijama, pjevačica je trebala biti otpuštena još u ponedjeljak, ali je njen izlazak odgođen zbog administrativnih procedura i tehničkih razloga koje je bilo potrebno završiti prije otpusta.

Nakon izlaska iz bolnice, Mina Kostić i njen partner poručili su da se žele povući iz javnosti na određeno vrijeme kako bi se posvetili oporavku i svakodnevnom životu, pišu Vijesti.

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