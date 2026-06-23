Evo šta bi žene trebalo da urade odmah nakon odnosa

Stručnjaci savjetuju nekoliko važnih koraka koji mogu doprinijeti očuvanju zdravlja i prevenciji infekcija.

Poslije seksa pravo u toalet

Bez obzira na to da li imate potrebu za mokrenjem ili ne, nakon seksa bi trebalo da pokušate da mokrite kako biste „isprali“ bakterije i smanjili rizik od razvoja infekcije urinarnog trakta.

Operite i osušite intimnu regiju

Tokom seksa oslobađa se mnogo tjelesnih tečnosti, pa je nakon odnosa važno održavati intimnu regiju čistom i suvom. Preporučuje se da se obrišete čistim peškirom ili toalet papirom.

Takođe, savjetuje se tuširanje ili ispiranje intimnog područja čistom vodom, a zatim pažljivo sušenje čistim peškirom ili papirom, prenosi B92.

Ostanite neko vrijeme bez donjeg veša

Dozvolite intimnoj regiji da „diše“ nakon seksualnog odnosa. Na taj način možete smanjiti mogućnost iritacija.

Stručnjaci često preporučuju i spavanje bez donjeg veša kako bi intimno područje tokom noći bilo “provjetreno”, naročito ako ne nosite donji veš od prirodnog pamuka.

Ove jednostavne navike mogu pomoći u očuvanju intimnog zdravlja i smanjenju rizika od različitih infekcija i neprijatnosti, prenose Nezavisne.

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