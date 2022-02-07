Lavrov optužuje EU: Pravi cilj nisu pregovori, već spasiti režim Zelenskog

Pravi cilj evropskih čelnika nije pregovarati s Rusijom, već spasiti režim ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je mišljenja kako je stvarna namjera učvrstiti režim Zelenskog i očuvati ga kao platformu za nastavak sukoba s Rusijom, piše TASS.

“Stvarni cilj evropskih čelnika stoga nije pregovarati s Rusijom. To je učvrstiti režim Zelenskog i sačuvati ga kao odskočnu dasku za nastavak sukoba protiv Rusije”, izjavio je Lavrov u svom članku pod naslovom ‘Ukrajina, Evropa i globalna sigurnost’.

Članak ruskog ministra vanjskih poslova je trebao biti objavljen u briselskom izdanju portala Politico-Europe, ali je uredništvo u posljednji trenutak otkazalo objavu, tvrdi ruski TASS, pišu Vijesti.

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