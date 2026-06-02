Kina šalje medicinske stručnjake u Kongo zbog epidemije ebole…

Kina je poslala tim medicinskih stručnjaka u Demokratsku Republiku Kongo kako bi pomogao u suzbijanju aktuelne epidemije ebole, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila međunarodnom javnozdravstvenom krizom.

Prema navodima kineske državne agencije Xinhua, stručni tim jutros je otputovao iz Pekinga te će sarađivati s kineskim medicinskim osobljem koje se već nalazi u Kongu, kao i s lokalnim zdravstvenim i epidemiološkim službama.

Kineski stručnjaci, koji imaju iskustvo u odgovoru na epidemije, pomagati će u prevenciji i liječenju ebole, obuci zdravstvenih radnika te pružanju podrške kineskim državljanima i institucijama koje djeluju u toj srednjoafričkoj zemlji.

Cilj misije je podijeliti stručna znanja i pomoći Kongu u jačanju kapaciteta za prevenciju, kontrolu i liječenje ebole.

Kineski medicinski tim koji već djeluje u Kongu aktivirao je hitne mjere, uključujući dodatnu obuku osoblja, vježbe pripravnosti i koordinaciju medicinskih zaliha, uz nastavak pružanja zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu i kineskim državljanima.

Prema posljednjim podacima WHO-a objavljenima u petak, u aktuelnoj epidemiji u Kongu i Ugandi potvrđena su najmanje 134 slučaja zaraze.

Dosad je među potvrđenim slučajevima zabilježeno 18 smrtnih ishoda.

Vlasti Demokratske Republike Kongo navode da se i dalje pojavljuju novi sumnjivi slučajevi te da ih je od proglašenja epidemije 15. maja zabilježeno više od hiljadu.

Epidemiju uzrokuje soj Bundibugyo, a najveća žarišta nalaze se u istočnim pokrajinama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, pišu Vijesti.ba.

