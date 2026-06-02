Poznat termin dženaze Sejde Bešlić, supruge legendarnog Halida Bešlića

Objavljeno prije 22 minute

U Sarajevu je jučer u 75. godini života preminula Sejda Bešlić, supruga legendarnog bh. pjevača Halida Bešlića, nakon duže bolesti.

Dženaza Sejdi Bešlić bit će klanjana u četvrtak, 4. juna, u 14.30 sati na Gradskom mezarju Bare u Sarajevu.

Iza nje su ostali sin Edin, snaha Mahira, unučad Lamia i Belmin-Kan, brat Azem, kao i brojna rodbina i prijatelji koji će se oprostiti od nje na posljednjem ispraćaju.

Tevhid će biti proučen istog dana u 14.30 sati u džamiji Ferhadija.

Sejda Bešlić preminula je osam mjeseci nakon smrti supruga Halida Bešlića, s kojim je provela gotovo pola stoljeća u braku.

Njihova dugogodišnja ljubavna priča često je isticana kao primjer predanosti, međusobnog poštovanja i porodične stabilnosti, a trajala je 48 godina, pišu Vijesti.


