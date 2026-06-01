Zašto parovi koji se nikada ne svađaju nisu nužno u sretnim vezama

Međutim, prema psihologu Jasonu N. Linderu, upravo takvi odnosi ponekad mogu skrivati ozbiljne probleme.

Nakon godina rada s parovima, Linder je primijetio da ga najviše zabrinjavaju oni koji s osmijehom tvrde da se nikada ne svađaju jer su jednostavno “kompatibilni”, navodi Psychology Today.

Razlog je jednostavan. Što smo iskreniji, ranjiviji i autentičniji s partnerom, to je veća vjerovatnost da ćemo otkriti razlike. Ako se o tim razlikama nikada ne razgovara, one često nastavljaju postojati ispod površine.

Istraživanje Johna Gottmana i Lowella Krokoffa iz 1989. godine pokazalo je da dugoročno zadovoljstvo vezom nije povezano s izbjegavanjem sukoba, nego sa spremnošću partnera da se suoče s teškim temama. Slično tome, novija istraživanja povezuju izbjegavanje sukoba s većim nezadovoljstvom u vezi.

Kada partneri tvrde da se nikada ne svađaju, iza toga se često krije jedan od nekoliko obrazaca. Ponekad jedna osoba s vremenom prestane izražavati svoje potrebe jer je naučila da neslaganje vodi napetosti.

U drugim slučajevima postoji neravnoteža moći pa se manje moćan partner jednostavno prilagodi i odustane od rasprave.

Treća mogućnost je da oba partnera izbjegavaju sukobe kako bi “zaštitili” vezu, ne primjećujući da se pritom postupno udaljavaju jedno od drugoga.

Prema emocionalno usmjerenoj terapiji (EFT), sukobi su često izraz potrebe za povezanošću i potvrdom. Pitanja poput “Mogu li računati na tebe?” ili “Jesam li ti važan/važna?” često se kriju iza svađa. Kada partneri prestanu izražavati te potrebe, ono što nastupa nije nužno zadovoljstvo, nego rezignacija.

To, naravno, ne znači da je cilj više se svađati. Gottman je identificirao obrasce poput kritiziranja, prezira, odbrambenog stava i izbjegavanja kao posebno štetne za odnos.

Cilj nije sukob radi sukoba, nego iskrena komunikacija i osjećaj sigurnosti da možemo izraziti frustraciju bez straha da ćemo izgubiti povezanost.

Važan dio zdrave veze je ono što je Murray Bowen nazvao diferencijacijom sebe, sposobnost da ostanemo povezani s partnerom, a da pritom ne izgubimo vlastiti identitet. Prava intimnost ne znači odsutnost razlika, nego sposobnost da se s njima otvoreno i efikasno nosimo.

Zato vrijedi razmisliti o jednom pitanju. Ako se nikada ne svađate, je li to zato što zaista nema sukoba ili zato što je netko prestao govoriti što misli?

Kako zaključuje Linder, često brkamo tišinu sa sigurnošću. Međutim, prava bliskost ne nastaje izbjegavanjem sukoba, već sposobnošću da ih zajedno prebrodimo. Istinski mir nije odsutnost napetosti, nego osjećaj povezanosti koji ostaje nakon teškog, ali iskrenog razgovora.

Facebook komentari