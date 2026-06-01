Francuska mornarica preusmjerila tanker zbog sumnje u nepravilnosti

Francuska mornarica u nedjelju je izvršila pregled naftnog tankera pod nazivom Tagor, koji je bio pod međunarodnim sankcijama i plovio iz Rusije, objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron na mreži X.

– Ova operacija izvedena je u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, uz strogo poštivanje međunarodnog pomorskog prava – naveo je Macron.

Dodao je kako je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine.

Atlantska pomorska prefektura u odvojenom saopćenju u ponedjeljak navela je da je francuska mornarica intervenirala na naftnom tankeru više od 740 kilometara zapadno od krajnjeg dijela Bretanje, koji je dolazio iz Murmanska u Rusiji, piše Reuters.

– Cilj ove operacije bio je provjeriti nacionalnost broda za koji se sumnjalo da plovi pod lažnom zastavom. Nakon ukrcavanja inspekcijskog tima, pregled dokumentacije potvrdio je sumnje u nepravilnosti vezane za zastavu pod kojom je brod plovio. U skladu s međunarodnim pravom i na zahtjev tužilaštva, brod je preusmjeren – navodi se u saopćenju.

Pomorska prefektura nije imenovala brod, piše Fena.

