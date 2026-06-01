Zelenski tvrdi da ima ono što Amerikanci nemaju: Čekamo Trumpovo “da”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je SAD da zaključi sporazum o saradnji u oblasti dronova s Ukrajinom.

Nakon razgovora za CBS Face the Nation izjavio je da su američke vlasti željele testirati ukrajinske dronove za zračne, kopnene i pomorske operacije, ali da okvirni bilateralni sporazum još nije postignut.

Zelenski je naglasio da Ukrajina već ima sporazume o dronovima s pojedinim zemljama Bliskog istoka i Evrope te da priprema veliki sporazum s Evropskom unijom.

Istakao je da bi saradnja sa SAD-om bila korisna za obje strane: američke kompanije raspolažu naprednim AI tehnologijama, dok Ukrajina ima jedinstveno ratno iskustvo u primjeni dronova.

Ukrajina je u nedjelju izvela nove napade na rusku energetsku infrastrukturu. Prema ukrajinskom Generalštabu, dronovi su pogodili rafineriju nafte Rosnjefta u Saratovu, izazvavši veliki požar. Napadnuta je i pumpna stanica Lazarevo u Kirovskoj oblasti, više od 1.200 kilometara od ukrajinske teritorije, kao i skladište goriva u Rostovskoj oblasti.

Istovremeno, ruski napadi dronovima na Ukrajinu odnijeli su nove žrtve. U Černihivskoj oblasti poginuo je vozač kamiona, dok je oko 40.000 ljudi ostalo bez električne energije. Napadi su pogodili i Dnjipro te rafineriju u Rivnenskoj oblasti. U Dnjepropetrovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a devet je ranjeno.

Zelenski je saopćio da je Njemačka Ukrajini isporučila novi lanser sistema Iris-T te je pozvao saveznike da osiguraju dodatne zalihe protivzračnih projektila. Naglasio je da su oni ključni za odbranu od sve učestalijih ruskih napada.

U istom intervjuu Zelenski je optužio Rusiju da otetu ukrajinsku djecu tretira kao buduće borce, navodeći da ih odgaja u neprijateljstvu prema Ukrajini. Također je rekao da su neka djeca razdvajana od svoje braće i sestara te davana na usvajanje različitim porodicama. Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog navodnih ratnih zločina povezanih s deportacijom ukrajinske djece.

Zelenski je poručio da želi nastaviti mirovne pregovore prije dolaska zime, smatrajući da je trenutna strateška pozicija Ukrajine povoljnija nego ranije, pišu Vijesti..

