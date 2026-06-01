Netanyahu naredio zračne udare na Bejrut

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je danas vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta, uporištu Hezbolaha poznatom kao Dahieh.

“Nakon što je teroristička skupina Hezbolah više puta prekršila primirje u Libanonu i napadala naše gradove i građane, premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz naredili su IDF-u da napadnu terorističke ciljeve u četvrti Dahieh u Bejrutu”, priopćio je Netanyahuov ured.

Primirje dogovoreno u travnju, ali…

Izraelski vojnici i Hezbolah nastavljaju razmjenu vatre od primirja dogovorenog sredinom travnja. Hezbolah se koristi jeftinim dronovima kamikazama koje protuzračna obrana teško odvraća i i koji su ubili nekoliko izraelskih vojnika u južnom Libanonu.

Borbe u Libanonu najšira su posljedica iranskog rata. Raseljeno je više od 1,2 milijuna Libanonaca zbog izraelskih napada i naredbi za evakuaciju od 2. ožujka kad je Hezbolah počeo ispaljivati ​​rakete i dronove na Izrael kako bi podržao Iran.

Libanonska vlada tvrdi da je do sada poginulo više od 3370 osoba. Izrael tvrdi da su u istom razdoblju ubijena 24 izraelska vojnika i četiri civila. Deseci tisuća Izraelaca na sjeveru zemlje također su raseljeni zbog napada dronovima i raketnim napadima Hezbolaha, piše index.

Facebook komentari