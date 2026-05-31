Kako odabrati ljetnu posteljinu za hladan i udoban san bez znojenja

Stručnjaci za spavanje naglašavaju da odabir prave posteljine može imati značajan utjecaj na tjelesnu temperaturu i kvalitetu sna tokom vrućih mjeseci.

Stručnjaci objašnjavaju da temperatura vašeg okruženja za spavanje ima direktan utjecaj na kvalitetu vašeg sna. Tijelo se prirodno hladi tokom spavanja, tako da teške ili sintetičke tkanine mogu ometati taj proces i uzrokovati osjećaj pregrijanosti.

Stručnjaci također naglašavaju da je optimalna temperatura spavaće sobe između otprilike osamnaest i dvadeset stepeni Celzijusa, ali to nije uvijek moguće postići u ljetnim mjesecima, pa izbor posteljine postaje još važniji.

Prirodni materijali su najbolji izbor za ljetnu posteljinu, jer bolje dišu i omogućavaju odvođenje vlage.

Najčešće preporučene tkanine su:

– pamuk koji omogućava dobru prozračnost i upijanje vlage

– lan koji ima prirodna svojstva hlađenja i brzo se suši

– bambusova vlakna koja pomažu u regulaciji temperature i smanjuju osjećaj vrućine

Stručnjaci iz klinike Mayo ističu da nije bitan samo materijal, već i gustoća tkanja. Čvrsto tkane i teške deke zadržavaju toplinu, dok lakše i prozračnije strukture omogućavaju bolji protok zraka.

Prema njihovim objašnjenjima, sama promjena prekrivača ili posteljine može značajno smanjiti noćno znojenje i poboljšati kvalitet sna.

Facebook komentari