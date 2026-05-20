Rusija zaprijetila Baltiku u UN: “NATO vas neće zaštititi”…

Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je u utorak da Moskva raspolaže informacijama prema kojima Ukrajina planira pokretati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država, upozorivši da članstvo u NATO-u neće zaštititi te zemlje od mogućeg odgovora Rusije.

Govoreći tokom sjednice Vijeća sigurnosti UN o sigurnosnoj situaciji u Ukrajini, Nebenzja je tvrdio da je Kijev već rasporedio ukrajinske jedinice za upravljanje dronovima u Latviji.

Latvijska predstavnica u Vijeću sigurnosti Sanita Pavluta-Deslandes odmah je odbacila ove tvrdnje, nazvavši ih “čistom fikcijom”.

Zamjenica američkog ambasadora pri UN Tammy Bruce upozorila je da Ujedinjene nacije “nisu mjesto za prijetnje članicama Vijeća sigurnosti”, te poručila da će Sjedinjene Američke Države nastaviti poštovati sve svoje obaveze prema NATO savezu, pišu Vijesti.

Facebook komentari