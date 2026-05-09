Poznat identitet muškarca koji je ubio maturanta u Drnišu: Prvo ubistvo počinio s 18 godina, djevojku je izbo nožem 17 puta

Brutalno ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pizze u Drnišu, koje se dogodilo u subotu navečer, šokiralo je cijeli drniški kraj, dok policija i dalje traga za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem, koji je i ranije bio osuđivan za teško ubistvo.

Ubistvo iz 1994.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškarcu koji je već proveo godine iza rešetaka zbog svirepog ubistva 22-godišnje Marijane Sučević, počinjenog 1994. godine u Primorskom Docu.Aleksić je tada, prema navodima iz istrage, sačekao djevojku na putu prema kući u Prgometu, a potom je više puta ubo posebno naoštrenim nožem za hljeb.

Marijana Sučević pokušavala se odbraniti rukama i nogama, ali ju je napadač nastavio ubadati u prsa, a zatim udarao metalnom šipkom po glavi. Dok je puzala, ponovo joj je zario nož u leđa.

Djevojka, koja je radila u bolničkoj praonici u Splitu, preminula je od čak 17 ubodnih rana, a njeno tijelo pronađeno je tek narednog dana.

Ubistvo je godinama bilo neriješeno, sve do ljeta 2001. godine, kada je Aleksić u policijskoj stanici u Kaštelima priznao zločin.

Kasnije je tokom suđenja promijenio iskaz i povukao priznanje, odbijajući odgovarati na pitanja.Psihijatrijska vještačenja pokazala su da je bio smanjeno uračunljiv i da ima ozbiljne psihičke poteškoće, zbog čega mu je određeno i obavezno psihijatrijsko liječenje. Tokom 1995. godine liječio se na psihijatriji u Splitu zbog adolescentske krize.

U medijima su se ranije pojavile informacije da je navodno bio opsjednut kultovima smrti i Sotonom, kao i da je po ormaru iscrtavao simbol “666”. Spominjalo se i da je vježbao ubadanje nožem,piše Avaz

Planirao ubistvo

Kao olakšavajuće okolnosti sud je tada uzeo njegovu mladost, pošto je zločin počinio sa 18 godina i dva mjeseca, kao i smanjenu uračunljivost.

Utvrđeno je i da je ubistvo Marijane Sučević planirao gotovo godinu dana, nakon čega je osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Kaznu je odslužio, ali su pojedini stanovnici Drniša godinama tvrdili da je nakon izlaska iz zatvora širio strah među građanima te da je po gradu ispisivao grafite u kojima je prijetio novim ubistvom.

Nažalost, te prijetnje su se, prema svemu sudeći, ponovo pretvorile u tragediju.

Facebook komentari