Ugašen američki Spirit Airlines, prva “žrtva” rata u Iranu

Slom prvog prevoznika zbog udvostručenja cijena mlaznog goriva tokom rata u Iranu koji traje već dva mjeseca rezultirat će gubitkom hiljada radnih mjesta. Udarac je to predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je predložio 500 miliona dolara za spašavanje Spirita uprkos protivljenju nekih od svojih najbližih savjetnika i mnogih republikanaca u Kongresu.

Prva je ovo likvidacija nekog američkog prevoznika veličine Spirita, koji je u jednom trenutku činio pet posto američkih letova u dva desetljeća. Spirit je utjecao na održavanje nižih cijena na tržištu gdje se takmičio s velikim prevoznicima.

Nažalost, uprkos naporima kompanije, nedavni znatan porast cijena nafte i drugi pritisci na poslovanje utjecali su na finansijske izglede, objavio je Spirit najavljujući gašenje poslovanja.

Trump je u petak rekao da je Bijela kuća dala Spiritu i njegovim dužnicima konačni prijedlog za spašavanje, nakon što su pregovori zastali zbog paketa od 500 miliona dolara koji bi pomogao avionskoj kompaniji da nastavi poslovati u stečaju.

Ministar prometa Sean Duffy rekao je za Reuters da je pokušao nagovoriti mnoge avionske kompanije da kupe Spirit, ali nije pronašao kupca.

– Duffy je upitao: “Ako ih niko drugi ne želi kupiti, zašto bismo ih mi kupili?”

Spirit je postigao dogovor sa svojim dužnicima koji bi mu pomogao da izađe iz drugog bankrota do kasnog proljeća ili ranog ljeta. Ali, ti su planovi propali nakon rata koji je izazvao nagli porast cijena mlaznog goriva.

Naime, plan restrukturiranja Spirita pretpostavljao je troškove mlaznog goriva od oko 2,24 dolara po galonu u 2026. Cijene su se do kraja aprila popele na oko 4,51 dolar po galonu zbog čega taj avioprevoznik nije mogao preživjeti bez novog finansiranja.

