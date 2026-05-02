Sin Toma Henksa živi u prikolici: “Imam sve što mi treba”

Čet Henks (Chet Hanks), 35-godišnji sin slavnog glumca Toma Henksa (Tom Hanks) i Rite Vilson (Rita Wilson), otkrio je da živi potpuno nekonvencionalnim životom. Zvijezda serije “Running Point”, koja se nedavno vratila na Netflix, gostovala je u emisiji Džimija Falona (Jimmy Fallon), gdje je ispričala da trenutno boravi u kamp-prikolici u Nešvilu, dok istovremeno razvija muzičku karijeru.

Henks, koji sa bendom “Something Out West” gradi put u kantri muzici, odlučio je da se preseli u kamp-prikolicu kako bi se fokusirao na posao. Objasnio je zašto nije kupio stan.

– Nisam htio kupovati stan jer sam tek bio sredio jedan u Los Anđelesu. Nije mi se dalo sve to ponovo prolaziti i opet ga uređivati. Boravio sam u iznajmljenim smještajima i hotelima, ali mi je to s vremenom postalo naporno jer volim imati svoj prostor – rekao je.

Minimalizam kao inspiracija

Odluku o jednostavnijem načinu života, kako kaže, donijelo je putovanje u Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji.

– Odsjeo sam u jednoj Airstream prikolici i jako mi se svidjelo. Pomislio sam: ‘Čovječe, želim jednu takvu.’ I tako sam je i nabavio – ispričao je Henks.

Dodao je da njegova prikolica ima sve osnovne stvari za život.

– Imam svoju kuhinju i tuš-kabinu, što je velika stvar kod prikolica jer se ponekad WC i tuš nalaze u istom prostoru. To se zove mokra kupatilo.

Život među penzionerima

Opisao je i svakodnevicu u kampu, naglašavajući da se značajno razlikuje od njegovog dosadašnjeg okruženja.

– Vjerovatno sam najmlađa osoba tamo, i to za 30 ili 40 godina. Nije onako kako ljudi zamišljaju. Mnogi misle da je život u prikolici nesiguran, a zapravo tamo uglavnom žive penzioneri. Sjajni ljudi – rekao je.

Mirne večeri

Na pitanje voditelja Džimija Falona o druženjima u kampu, Henks je odgovorio:

– Imam vani mjesto za logorsku vatru i koristio sam ga. Ali većinu vremena radim ono što bih radio i kod kuće: ostanem unutra, ležim u krevetu i gledam Netflix i slično

Facebook komentari