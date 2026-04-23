Svijet

Katz: Izrael čeka američko zeleno svjetlo da “vrati Iran u kameno doba”

7.4K  
Objavljeno prije 42 minute

Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je danas da je Izrael “spreman nastaviti rat protiv Irana”, dodajući da njegova zemlja čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država da vrati Iran u “kameno doba”.

Vojska je spremna i odbrambeno i ofanzivno, a ciljevi su označeni – izjavio je Katz u video snimku.

– Čekamo zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, prije svega da dovršimo eliminaciju dinastije Hamnei, a dodatno da vratimo Iran u mračno i kameno doba uništavanjem ključnih energetskih i elektroenergetskih postrojenja i demontiranjem njegove nacionalne ekonomske infrastrukture – dodao je.

U prvom američko-izraelskom napadu 28. februara ubijen je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, čiji ga je sin kasnije naslijedio, ali se još nije pojavio u javnosti, što je stvorilo nagađanja o njegovom stanju i je li još živ,pišu Vijesti

– Ovaj put, kada se napad nastavi, bit će drugačiji i smrtonosan – rekao je Katz.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je najavio neodređeno produženje primirja između Sjedinjenih Država i Irana, koje je stupilo na snagu 8. aprila, kako bi se stvorio prostor za razgovore s Teheranom.

Planovi za obnovu pregovora u Pakistanu su neizvjesni.

Rat na Bliskom istoku zahvatio je regiju, ostavljajući za sobom nekoliko hiljada mrtvih, uglavnom u Iranu, i Libanu, te nastavljajući destabilizirati globalnu ekonomiju, prenosi AFP


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh