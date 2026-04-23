Katz: Izrael čeka američko zeleno svjetlo da “vrati Iran u kameno doba”

Vojska je spremna i odbrambeno i ofanzivno, a ciljevi su označeni – izjavio je Katz u video snimku.

– Čekamo zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, prije svega da dovršimo eliminaciju dinastije Hamnei, a dodatno da vratimo Iran u mračno i kameno doba uništavanjem ključnih energetskih i elektroenergetskih postrojenja i demontiranjem njegove nacionalne ekonomske infrastrukture – dodao je.

U prvom američko-izraelskom napadu 28. februara ubijen je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, čiji ga je sin kasnije naslijedio, ali se još nije pojavio u javnosti, što je stvorilo nagađanja o njegovom stanju i je li još živ,pišu Vijesti

– Ovaj put, kada se napad nastavi, bit će drugačiji i smrtonosan – rekao je Katz.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je najavio neodređeno produženje primirja između Sjedinjenih Država i Irana, koje je stupilo na snagu 8. aprila, kako bi se stvorio prostor za razgovore s Teheranom.

Planovi za obnovu pregovora u Pakistanu su neizvjesni.

Rat na Bliskom istoku zahvatio je regiju, ostavljajući za sobom nekoliko hiljada mrtvih, uglavnom u Iranu, i Libanu, te nastavljajući destabilizirati globalnu ekonomiju, prenosi AFP

