Izrael: “Čekamo zeleno svjetlo od SAD da ubijemo ajatolaha Modžtabu Hamneija”

Izrael je spreman da obnovi rat protiv Irana. Vojska odbrane je spremna u odbrani i ofanzivi, a ciljevi su označeni – rekao je Kac.

On je naveo da Izrael “čeka zeleno svjetlo od Sjedinjenih Američkih Država, prije svega da završi eliminaciju dinastije Hamnei, inicijatora plana istrebljenja Izraela, i nasljednika nasljednika rukovodstva iranskog terorističkog režima, a pored toga da vrati Iran u doba tame i kamena dizanjem u zrak centralnih energetskih i električnih postrojenja i uništavanjem nacionalne ekonomske infrastrukture”,piše Avaz

Dodao je da će “ovaj put napad biti drugačiji i smrtonosan i da će dodati razorne udarce na najbolnijim mjestima, nakon ogromnih udaraca koje je iranski teroristički režim već do sada pretrpio, a koji će potresti i srušiti njegove temelje”.

