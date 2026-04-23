Izrael: “Čekamo zeleno svjetlo od SAD da ubijemo ajatolaha Modžtabu Hamneija”

Objavljeno prije 18 minuta

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je tokom sigurnosne procjene da je Izrael spreman za nastavak vojnih operacija protiv Irana, navodeći da se čeka “zeleno svjetlo od Sjedinjenih Američkih Država” za ciljanje, kako je rekao, iranskog rukovodstva i energetskih postrojenja.

Izrael je spreman da obnovi rat protiv Irana. Vojska odbrane je spremna u odbrani i ofanzivi, a ciljevi su označeni – rekao je Kac.

On je naveo da Izrael “čeka zeleno svjetlo od Sjedinjenih Američkih Država, prije svega da završi eliminaciju dinastije Hamnei, inicijatora plana istrebljenja Izraela, i nasljednika nasljednika rukovodstva iranskog terorističkog režima, a pored toga da vrati Iran u doba tame i kamena dizanjem u zrak centralnih energetskih i električnih postrojenja i uništavanjem nacionalne ekonomske infrastrukture”,piše Avaz

Dodao je da će “ovaj put napad biti drugačiji i smrtonosan i da će dodati razorne udarce na najbolnijim mjestima, nakon ogromnih udaraca koje je iranski teroristički režim već do sada pretrpio, a koji će potresti i srušiti njegove temelje”.


