Tramp: Vrlo malo je vjerovatno da će biti produženo primirje s Iranom, a onda će početi padati mnogo bombi

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da je „vrlo malo vjerovatno“ da će biti produženo primirje s Iranom, upozorivši da bi u slučaju izostanka dogovora moglo doći do nastavka vojnih udara.Tramp je naglasio da neće pristati na, kako je rekao, „loš sporazum“ s Teheranom, dok se američki potpredsjednik Džej Di Vens priprema za novu rundu mirovnih pregovora u Islamabadu.

Neizvjesna situacija

Međutim, situacija ostaje neizvjesna jer Iran još nije potvrdio hoće li uopće učestvovati u razgovorima prije isteka dvosedmičnog primirja, koje ističe u srijedu navečer po vremenu u Vašingtonu.

Dodatnu konfuziju izazvale su Trampove tvrdnje da je Džej Di Vens već na putu za Pakistan zajedno s izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, iako je u tom trenutku potpredsjednik još bio u Bijeloj kući.

Iz iranskog Ministarstva vanjskih poslova poručeno je da postoje „indikacije da američka strana nije ozbiljna u vezi s diplomatijom“, što dodatno produbljuje nepovjerenje Teherana.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf upozorio je da Iran ima „nove karte“ u slučaju nastavka sukoba.Ne prihvatamo pregovore pod prijetnjama. U protekle dvije sedmice pripremali smo se da pokažemo nove karte na bojnom polju – poručio je Galibaf, optužujući SAD da pregovore pretvara u „sto za predaju“.

Glavne tačke sporenja i dalje su iranski nuklearni program, regionalni saveznici Teherana, kao i kontrola nad Hormuškim moreuzom. Tramp je u razgovoru za medije ponovio da je produženje primirja „vrlo malo vjerovatno“, te dodao da će, ako ne dođe do dogovora, „početi padati mnogo bombi“.

Istovremeno je odbacio navode da razmatra ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, naglasivši da će ona ostati na snazi dok se ne postigne sporazum. Američke snage su u međuvremenu zaplijenile iranski teretni brod „Touska“, koji je pokušao probiti blokadu, pri čemu je oštećen njegov pogonski sistem. To je prvi poznati slučaj upotrebe sile protiv komercijalnog broda u ovom sukobu,piše Avaz

Lažne vijesti

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči poručio je da američke prijetnje brodovima i lukama predstavljaju „jasan znak neiskrenosti“ uoči planiranih pregovora. Tramp je dodatno odbacio tvrdnje da ga je izraelski premijer Bendžamin Netanjahu nagovorio na rat protiv Irana, optužujući medije za širenje „lažnih vijesti“.

– Rezultati u Iranu će biti nevjerovatni i ako novi lideri budu pametni, Iran može imati veliku i prosperitetnu budućnost – poručio je Tramp.

