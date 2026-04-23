SVE POČINJE BEZAZLENO, POJAVOM CRVENIH TAČKICA: Opasna bolest često završi sa smrtnim ishodom, važno ju je prepoznati na vrijeme…

U praksi, liječnici se često susreću s dugotrajnim ranama koje zahtijevaju strpljenje i kontinuiranu skrb.

– Ono što ja vrlo često znam reći svojim pacijentima – ne dajte da vam rana bude cijeli smisao života jer se jako često događa da i obitelj i pacijenti samo fokus bude na rani, ističe za HRT Marko Grgić, specijalist vaskularne kirurgije.

Naglašava kako je u liječenju ključna upornost.

– Kod takvih rana, upornost i naša i pacijenta dovest će do konačnog zajedničkog cilja. Skupa možemo napraviti čudo, ali ako jedna karika izostane, nažalost ne možemo napraviti ništa.

Riječ je, dodaje, o zahtjevnom procesu.

– Te rane su dugotrajne i iscrpljujuće, a ljudima ponekad postane naporno stalno dolaziti na kontrole. No upravo je multidisciplinarni pristup ključan – potrebno je pacijenta sagledati sa svih strana i pružiti mu adekvatnu pomoć.

Dijabetes kao jedan od glavnih rizičnih faktora

Jedan od najčešćih uzroka razvoja gangrene je dijabetičko stopalo.

– Dijabetičko stopalo najčešće nastaje kao posljedica dijabetesa i promjena na stopalu, a ako se takve rane inficiraju, mogu prijeći u gangrenu, upozorava doc. dr. sc. Vilma Kolarić.

Posebno naglašava važnost ranog prepoznavanja simptoma.

– Te male promjene, poput crvenih točkica, izuzetno su važne jer mogu biti prvi signal da nešto nije u redu.

Stručnjaci ističu kako je upravo pravodobna reakcija presudna: redovita kontrola, pravilna njega i suradnja s liječnicima mogu značajno smanjiti rizik od razvoja ozbiljnih komplikacija, prenosi Novi.

