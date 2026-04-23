SVE POČINJE BEZAZLENO, POJAVOM CRVENIH TAČKICA: Opasna bolest često završi sa smrtnim ishodom, važno ju je prepoznati na vrijeme…

Objavljeno prije 1 sat

Gangrena je stanje koje nastaje kada dolazi do odumiranja tkiva, najčešće zbog smanjene opskrbe krvlju ili infekcije. Iako se razvija postupno, posljedice mogu biti ozbiljne, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati rane znakove i započeti liječenje.

U praksi, liječnici se često susreću s dugotrajnim ranama koje zahtijevaju strpljenje i kontinuiranu skrb.

– Ono što ja vrlo često znam reći svojim pacijentima – ne dajte da vam rana bude cijeli smisao života jer se jako često događa da i obitelj i pacijenti samo fokus bude na rani, ističe za HRT Marko Grgić, specijalist vaskularne kirurgije.

Naglašava kako je u liječenju ključna upornost.

– Kod takvih rana, upornost i naša i pacijenta dovest će do konačnog zajedničkog cilja. Skupa možemo napraviti čudo, ali ako jedna karika izostane, nažalost ne možemo napraviti ništa.

Riječ je, dodaje, o zahtjevnom procesu.

– Te rane su dugotrajne i iscrpljujuće, a ljudima ponekad postane naporno stalno dolaziti na kontrole. No upravo je multidisciplinarni pristup ključan – potrebno je pacijenta sagledati sa svih strana i pružiti mu adekvatnu pomoć.

Dijabetes kao jedan od glavnih rizičnih faktora

Jedan od najčešćih uzroka razvoja gangrene je dijabetičko stopalo.

– Dijabetičko stopalo najčešće nastaje kao posljedica dijabetesa i promjena na stopalu, a ako se takve rane inficiraju, mogu prijeći u gangrenu, upozorava doc. dr. sc. Vilma Kolarić.

Posebno naglašava važnost ranog prepoznavanja simptoma.

– Te male promjene, poput crvenih točkica, izuzetno su važne jer mogu biti prvi signal da nešto nije u redu.

Stručnjaci ističu kako je upravo pravodobna reakcija presudna: redovita kontrola, pravilna njega i suradnja s liječnicima mogu značajno smanjiti rizik od razvoja ozbiljnih komplikacija, prenosi Novi.


