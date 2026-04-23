Mislite da vas mačka voli zbog hrane? Evo istine koja će vas iznenaditi

Pitanje koje se pritom često nameće jest: kako mačke zapravo biraju svoju “najdražu” osobu u kući?

Odgovor nije jednostavan, ali znanost i istraživanja ponašanja životinja nude prilično jasne smjernice.

Privrženost nije rezervirana samo za pse

Dugo se smatralo da su psi jedine kućne životinje koje razvijaju snažnu privrženost prema ljudima, međutim istraživanje koje je proveo Oregon State University 2019. godine pokazalo je suprotno.

U eksperimentu temeljenom na tzv. “testu sigurne baze”, koji se koristi i kod djece, čak 65 odsto mačaka pokazalo je znakove sigurne privrženosti prema svojim vlasnicima.

To znači da mačke ne samo da prepoznaju “svoju” osobu, već je i doživljavaju kao izvor sigurnosti.

Ko ih hrani – nije jedini kriterijum

Iako se često misli da mačke najviše vole osobu koja ih hrani, stvarnost je nešto složenija. Hrana jest važan faktor, ali nije presudan. Istraživanje objavljeno u časopisu Behavioural Processes pokazalo je da mačke više reaguju na ljudsku pažnju i interakciju nego na samu hranu kada imaju izbor.

Drugim riječima, osoba koja provodi vrijeme s mačkom, igra se s njom i reaguje na njene signale ima veće šanse postati njezin favorit.

Dosljednost i predvidljivost ponašanja

Mačke su životinje koje vole rutinu. Osoba koja se ponaša predvidljivo, hrani ih u isto vrijeme, smireno komunicira i ne izlaže ih stresu, stvara osjećaj sigurnosti. Upravo ta stabilnost često je ključna u formiranju bliskog odnosa. Nagla, glasna ili nepredvidiva ponašanja mogu imati suprotan učinak i udaljiti mačku, bez obzira na to koliko vremena osoba provodi s njom.

Razumijevanje “mačjeg jezika”

Mačke biraju osobe koje poštuju njihove granice. To uključuje razumijevanje suptilnih signala poput položaja repa, ušiju ili načina na koji trepću. Ljudi koji ne forsiraju kontakt, već dopuštaju mački da sama inicira interakciju, često brže zadobiju njeno povjerenje. Zanimljivo je da mačke često preferiraju osobe koje ih u početku “ignorišu”, upravo zato što im takav pristup daje osjećaj kontrole.

Miris i glas takođe igraju ulogu

Mačke imaju jako razvijen njuh i snažno reaguju na mirise. Osoba čiji im miris odgovara, bilo zbog poznatosti ili ugodnih asocijacija, može imati prednost. Takođe, istraživanja pokazuju da mačke prepoznaju glas svojih vlasnika i reagiju na njega, iako to ne pokazuju uvijek.

Ne treba zanemariti ni faktor ličnosti. Studija objavljena u časopisu PLOS One pokazala je da osobine vlasnika, poput otvorenosti i emocionalne topline, mogu uticati na ponašanje i dobrobit mačaka. Drugim riječima, mačke često “kliknu” s osobama čiji im temperament odgovara.

Mačke ne biraju najdražu osobu slučajno niti isključivo iz koristi. Njihov izbor rezultat je kombinacije iskustva, povjerenja, komunikacije i osjećaja sigurnosti. Najdraža osoba za mačku nije nužno ona koja joj daje najviše hrane, već ona koja razumije njezine potrebe i poštuje njenu prirodu.

