UN pozdravlja primirje između Izraela i Libana

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je desetodnevno primirje najavljeno u četvrtak između Izraela i Libana te pozvao “sve aktere” da u potpunosti poštuju primirje, izjavio je njegov portparol.

– Generalni sekretar pozdravlja najavu desetodnevnog primirja između Izraela i Libana i pohvaljuje ulogu Sjedinjenih Američkih Država u njegovom posredovanju – rekao je portparol Guterresa, Stephane Dujarric, u saopćenju, dodajući da se nada kako će privremeni prekid borbi “utrti put pregovorima”.

Guterres “poziva sve aktere da u potpunosti poštuju primirje i da se pridržavaju svojih obaveza prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo, u svakom trenutku”, navodi se u izjavi, koja se može odnositi ne samo na Izrael i Liban, već i na militantnu grupu Hezbollah, pišu Vijesti.

Facebook komentari