Moć običnog luka: Šta se dešava sa masnoćama i holesterolom ako ga jedete svaki dan

Luk je decenijama osnovna namirnica u svakoj kuhinji na Balkanu, ali nova istraživanja sugerišu da bi on mogao biti mnogo više od običnog dodatka jelima. Naučnici su testirali kako minimalne količine luka u prahu utiču na tjelesnu masnoću, holesterol i hormone kod žena.Iako su prvi rezultati zvučali nevjerovatno, detaljna analiza otkriva šta je od toga naučna činjenica, a šta samo pusta želja piše NutritionFacts.org

Luk u prahu i mršavljenje: Da li zaista radi?

Jedna od najzanimljivijih studija koristila je samo osminu čajne kašičice luka u prahu dnevno. Istraživači su pomoću CT skenera pratili promjene na visceralnoj masti – onoj najopasnijoj masnoći koja okružuje unutrašnje organe. Rezultati su pokazali određeni pad masnog tkiva, ali naučnici upozoravaju na oprez.

Iako su brojke na papiru izgledale impresivno, razlika u odnosu na placebo grupu nije bila statistički značajna. To znači da gubitak kilograma kod učesnika može biti čista slučajnost, a ne direktna zasluga luka.

PCOS i dijabetes: Prirodna pomoć za insulin?

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) pogađa ogroman broj žena u regionu i često vodi ka predijabetesu. Testiranja su pokazala da ekstrakt luka može značajno „otupiti“ skok šećera u krvi nakon konzumiranja rafinisanih šećera. Kod osoba sa dijabetesom, luk je snizio nivo šećera za oko 10%, što je rezultat sličan nekim lijekovima.

Zanimljivo je da luk ne snižava normalan nivo šećera, što ga čini sigurnim za upotrebu, ali kod pacijentica sa PCOS-om još uvijek nedostaju čvrsti dokazi o drastičnom poboljšanju stanja,piše N1

Holesterol i „štapić maslaca“

Stara studija je pokazala šokantan efekat: kada su ljudi jeli maslac, holesterol im je skočio za 30 bodova. Međutim, kada su uz maslac jeli sirovi ili kuhani luk, taj skok je bio drastično manji. Luk očigledno posjeduje mehanizme koji pomažu tijelu da se nosi sa masnom hranom.

Pouka za sve nas je jednostavna: umjesto da tražite spas u skupim suplementima, ubacite više crvenog i bijelog luka u svakodnevnu ishranu. Možda nije čudotvoran lijek za mršavljenje, ali je moćan saveznik vašeg srca i krvnih sudova.

Facebook komentari