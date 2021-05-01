Karlson brutalno iskren: Nedopustivo je da Izrael naređuje Americi, to je kao da primate naredbe od kućne pomoćnice

Poznati američki komentator Taker Karlson (Tucker Carlson) u svojoj je najnovijoj emisiji uputio niz oštrih kritika na račun administracije u Vašingtonu (Washingtonu), dovodeći u pitanje stvarnu moć Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku. Karlson se posebno osvrnuo na nemogućnost SAD-a da utječe na postupke Izraela, kojeg je nazvao američkom “klijentskom državom”.Karlson tvrdi da se SAD, uprkos reputaciji najjače vojne sile, suočava s ozbiljnim problemima u nametanju svoje volje. Kao primjer navodi Iran, kojeg SAD nije uspio vojno poraziti niti prisiliti na otvaranje ključnih tjesnaca u Perzijskom zaljevu.

Ipak, najveći fokus stavio je na odnos s Izraelom. Karlson smatra nedopustivim da Vašington prima “naredbe” od države koju praktički finansira i podržava.

– To je kao da primate naredbe od svoje kućne pomoćnice. Zašto bi itko tko ima samopoštovanja to dopustio – zapitao se Karlson.

Eskalacija u Libanu

Posebno su šokantni detalji o izraelskoj vojnoj operaciji pod nazivom “Vječna tama” (Operation Eternal Darkness). Prema Karlsonovim riječima, Izrael je pokrenuo ovu operaciju u trenutku kada su pregovori o prekidu vatre bili na samom vrhuncu, čime je izravno sabotirao napore SAD-a za postizanjem mira.

U sklopu operacije, izraelske snage su bombardirale stambene blokove u Bejrutu, gradu koji Karlson opisuje kao mediteransko središte s velikom kršćanskom populacijom.Cilj operacije: Prema analizi, cilj je bio potpuno onemogućiti prekid vatre koji je američki predsjednik s olakšanjem najavio,piše Avaz

Posljedice: Stotine mrtvih civila u Libanu i pretvaranje dijelova Bejruta u prizore koji podsjećaju na Gazu.

Američki novac za “pakao na zemlji”

Karlson je istaknuo paradoks u kojem se američki porezni dolari i američko oružje koriste za akcije koje su u izravnoj suprotnosti s interesima SAD-a. Naziv operacije “Vječna tama” povezao je s novozavjetnim eufemizmom za pakao, sugerirajući da je to upravo ono što je Izrael donio civilima u Libanu.

– Pitanje svih pitanja je: zašto niti jedan američki predsjednik ne može reći ‘ne’ Izraelu? – zaključio je Karlson, pozivajući na potpunu iskrenost o stvarnoj moći i smjeru američke vanjske politike kako bi se spriječile daljnje agresije i ekonomska šteta za same Sjedinjene Države.

Facebook komentari