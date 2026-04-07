Iran prkosi uoči Trumpovog roka za prekid vatre

Iran je odbacio američki prijedlog u kojem je posredovao Pakistan za trenutni prekid vatre i ukidanje efektivne blokade moreuza, nakon čega bi uslijedili pregovori o širem mirovnom rješenju u roku od 15 do 20 dana, prema izvoru upoznatom s planom.

Iranski odgovor sastojao se od 10 klauzula, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i rekonstrukciju, izvijestila je službena novinska agencija IRNA.

U ponedjeljak je Trump rekao da se “cijela zemlja može uništiti u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra navečer”. Zakleo se da će uništiti iranske elektrane i infrastrukturu ako Teheran odbije pristati prije roka.

Bez dogovora, Trump je rekao da će “svaki most u Iranu biti uništen” do ponoći u srijedu i da će “svaka elektrana u Iranu biti van pogona, gorjeti, eksplodirati i nikada se više neće koristiti”.

Izraelska vojska je rano u utorak saopštila da je završila val zračnih napada usmjerenih na infrastrukturu iranske vlade u Teheranu i drugim područjima. Koristila je sisteme protuzračne odbrane kako bi presrela rakete lansirane iz Irana.

Saudijska Arabija presrela je balističke rakete prema svojoj istočnoj regiji, a ostaci su pali u blizini energetskih postrojenja, saopštilo je ministarstvo odbrane, ne precizirajući ko je lansirao projektile.

Saudijska Arabija je napadnuta stotinama iranskih raketa i dronova otkako su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana 28. februara, od kojih je većina presretnuta, saopštile su vlasti.

Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein izdali su u utorak istovremena upozorenja za javnu sigurnost.

Trump je odbacio pitanja da bi njegovo obećanje da će uništiti iranske elektrane predstavljalo ratni zločin, rekavši da “uopšte nije” zabrinut zbog te mogućnosti.

– Nadam se da neću morati to učiniti – rekao je.

Iranski izaslanik pri Ujedinjenim nacijama izjavio je u ponedjeljak da je Trumpova prijetnja napadom “direktno podsticanje na terorizam i pružanje jasnih dokaza o namjeri počinjenja ratnih zločina prema međunarodnom pravu”.

Zamjenik iranskog ministra sporta, Alireza Rahimi, pozvao je u utorak umjetnike i sportiste da formiraju ljudske lance u elektranama širom zemlje, a iranska vrhovna vojna komanda rekla je da Trump “u zabludi”.

Sinagoga u centru iranskog glavnog grada teško je oštećena američko-izraelskim projektilom u utorak, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr.

Facebook komentari